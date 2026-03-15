NAKON HLADNOG JUTRA, PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO: Vremenska prognoza za nedelju, 15. mart
Nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme.
Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.
Vreme u Beogradu
Sunčano i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom.
Najniža temperatura od 5 do 7 stepeni, a najviša dnevna oko 18.
Vreme narednih dana
Tokom idućih sedam dana nastaviće se stabilno vreme.
U ponedeljak (16. marta) očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom od 15 do 20 stepeni, a od utorka (17. marta) do kraja perioda (22. marta) biće promenljivo oblačno uz manji pad dnevne temperature.
U utorak na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se mestimično kratkotrajna kiša, dok se od srede u većem delu zemlje očekuje suvo vreme, a kratkotrajna kiša je moguća tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine.
Preporučujemo
Komentari (0)