NAKON HLADNOG JUTRA, PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO: Vremenska prognoza za nedelju, 15. mart

Nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme.

Foto: N. Živanović

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.



Vreme u Beogradu

Najniža temperatura od -1 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.

Sunčano i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom.

Najniža temperatura od 5 do 7 stepeni, a najviša dnevna oko 18.

Vreme narednih dana

Tokom idućih sedam dana nastaviće se stabilno vreme.

U ponedeljak (16. marta) očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom od 15 do 20 stepeni, a od utorka (17. marta) do kraja perioda (22. marta) biće promenljivo oblačno uz manji pad dnevne temperature.

U utorak na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se mestimično kratkotrajna kiša, dok se od srede u većem delu zemlje očekuje suvo vreme, a kratkotrajna kiša je moguća tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine.