TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao da će da se desi ovakav iranski odgovor, nakon poslednjeg što je uradio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

Tramp je, kao što su vas "Novosti" već izvestile, rekao da je fudbalska reprezentacija Irana dobrodošla na predstojeće Svetsko prvenstvo, ali je doveo u pitanje primerenost njenog učešća iz bezbednosnih razloga.



- Iranska fudbalska reprezentacija je dobrodošla na Svetsko prvenstvo, ali zaista ne verujem da je prikladno da budu tamo, zbog njihovog sopstvenog života i bezbednosti“, naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Truth social".

Iranski odgovor koji je usledio - američki predsednik svakako nije očekivao.

"Izbacite Amerikance sa Mundijala!" (koji organizuju)

Iranska reprezentacija je javno pozvala na isključenje Sjedinjenih Američkih Država sa Svetskog prvenstva, koje Amerikanci zajednički ove godine organizuju sa Kanadom i Meksikom.

To je zvanični odgovor iranskog državnog tima na činjnicu da je Tramp odbio da garantuje bezbednost iranskoj nacionalnoj selekciji.

Prema Irancima, ako neko treba da bude isključen, to bi trebalo da bude zemlja "koja samo nosi titulu 'domaćina', ali nije u stanju da obezbedi bezbednost Svetskog prvenstva za timove koji učestvuju na ovom događaju".

Sama iranska reprezentacija nije potvrdila svoj nedolazak na turnir, kako je to nagovestio "kao izvesno" njen ministar sporta, već je napomenula

- Niko ne može da isključi iransku reprezentaciju sa Svetskog prvenstva!

Fudbal u senci rata

Podsetimo, izjava američkog predsednika usledila je u trenutku pojačanih sukoba na Bliskom istoku i neizvesnosti oko učešća Irana na turniru koji će 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Napadima je pogođen i sportski deo Irana, kao i čitav ostatak zemlje. Predsednik Fudbalskog saveza Irana (FSI) je, podsetimo, objavio mračnu prognozu o igranju na ovogodišnjem FIFA Svetskom prvenstvu 2026. Iran se već kvalifikovao za turnir i trebalo je da se suoči sa Novim Zelandom u Los Anđelesu u junu na početku svog rasporeda u grupi G.

"Ono što je sigurno je da nakon ovog napada ne možemo očekivati da sa nadom gledamo ka Svetskom prvenstvu", rekao je predsednik FSI Mehdi Tadž sportskom portalu Varzeš3 u nedelju. "Američki režim je napao našu domovinu, i ovo je incident koji neće ostati bez odgovora."

FIFA je takođe navela da će pratiti situaciju sa Iranom.

Nacionalni tim Irana neće se pripremati za Svetsko prvenstvo u ovom trenutku, pošto je na snazi 40-dnevni period žalosti nakon smrti vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. Međutim, ženskoj reprezentaciji dozvoljeno je da se takmiči na Azijskom kupu.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.

