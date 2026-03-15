POZIVA SE NA PRAVO NEUTRALNOSTI: Švajcarska odbila prelete američkih aviona zbog rata u Iranu
VLADA Švajcarske odbila je dva zahteva Sjedinjenih Američkih Država za prelet vojnih izviđačkih aviona iznad švajcarske teritorije, pozivajući se na pravila neutralnosti u kontekstu rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, saopštio je švajcarsko Savezno veće.
Kako se navodi u saopštenju vlade u Bernu, razmatrano je više zahteva za prelet američkih vojnih i državnih vazduhoplova i odlučio da odbije dva zahteva za prelet izviđačkih aviona planiranih za 15. mart.
Istovremeno je odobren jedan let nakon završetka održavanja, planiran za 17. mart, kao i dva zahteva za prelet transportnih aviona 15. marta. Za Sjedinjene Američke Države i dalje važi godišnja dozvola za jasno definisane državne letelice, ali ona ne obuhvata letove koji bi predstavljali vojnu podršku u ratu između SAD, Izraela i Irana. Za sve druge letelice potrebne su pojedinačne dozvole Savezne kancelarije za civilno vazduhoplovstvo.
U saopštenju se ističe da "pravo neutralnosti zabranjuje prelete strana u sukobu koji imaju vojnu svrhu". Zahteve za prelet vojnih i državnih aviona SAD, takozvane diplomatske dozvole, razmatra Savezna kancelarija za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa uredbom o očuvanju vazdušnog suvereniteta, u konsultaciji sa ministarstvima spoljnih poslova, odbrane i ekonomije.
Kako se pojašnjava u saopštenju, prema pravilima neutralnosti, zabranjeni su preleti strana u sukobu koji imaju vojnu svrhu povezanu sa konfliktom. Dozvoljeni su humanitarni i medicinski letovi, uključujući transport ranjenih, kao i preleti koji nisu povezani sa ratnim dejstvima.
Od 28. februara 2026. godine na Bliskom istoku vode se teške borbe, a između SAD i Izraela, s jedne strane, i Irana, s druge, traje rat, zbog čega se primenjuju pravila švajcarskog neutralnog statusa, zaključeno je u saopštenju.
BONUS VIDEO
Komentari (0)