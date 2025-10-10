NAVIJAČI VERUJU U ŠOK-TERAPIJU: Crvena zvezdu će protiv Fenera predvoditi pomoćni trener

CRVENA zvezda će u trećem kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.

Janis Sferopulos je imao priliku i nije je iskoristio, već dve sezone je pravio ekipu po svom ukusu, poboljšanja nije bilo.

Crveno-beli su igrali dobro u Evroligi sve do poslednjih nekoliko kola kada su sve upropastili.

Novu sezonu nisu počeli na najbolji način i grčki stručnjak je morao da napusti mesto šefa stručnog štaba.

Dva poraza imali su na startu sezone, u prvom kolu su poraženi od Milana na svom terenu, a zatim i od Bajerna u Minhenu.

Neuigranost je učinila svoje, dok su povrede nekih igrača koji su predviđeni da budu nosioci dodatno napravili problem.

Na terenu još uvek nismo videli Devontea Grejema, koji ruku na srce, nije blistao u pripremnom periodu.

Takođe nećemo videti Ognjena Dobrića, Ajzeju Kenan, Kasijela Rivera i Uroša Plavšića.

Zvezda će danas igrati protiv aktuenog šampiona Evrope,Fener je prošle sezone postigao veliki uspeh, ali sastav im je u dobroj meri rekonstruisan.

U tabor se vratio i Jago Dos Santos, a očekuje se i debitantski nastup litvanskog centra Donatasa Motejunasa.

Ekipu će sa klupe predvoditi Tomislav Tomović, a utakmica će početi u 19 sati i 45 minuta.

Verujemo daće šok-terapija odraditi svoje i da će Zvezda pružiti dobar otpor u Istanbulu.