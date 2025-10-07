DOMAĆI TENISER JE FAVORIT: Indijac je dva puta slavio u kvalifikacijama
NAGAL i Merida Agilar će odmeriti snage u prvom kolu Valensije.
Indijski teniser je do glavnog žreba Valensije stigao tako što je ostvario dve pobede u kvalifikacijama.
Nagal se trenutno nalazi na 289. poziciji na svetu, a danas će igrati protiv domaćeg tenisera.
Španac je prošle nedelje igrao polufinale čelindžera takođe u svojoj zemlji, poražen je od Uga Grenijea.
Verujemo da će mlađi igrač slaviti.
NAŠ TIP: Nagal - Merida Agilar 2 (kvota 1,60)
