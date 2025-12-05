DRAMA U FRANCUSKOJ: Dronovi nadleću nuklearnu bazu, vojska otvorila vratu

PET DRONOVA je sinoć preletelo iznad pomorske baze Il Long, ključne lokacije za francuske nuklearne snage odvraćanja, u blizini Bresta.

Foto: Profimedia

Mornaričko osoblje zaduženo za obezbeđivanje baze ispalilo je nekoliko hitaca kako bi presrelo letelicu, a istraga je u toku kako bi se utvrdilo ko stoji iza incidenta, prema francuskom dnevniku Le Parizjen. Detalji incidenta u blizini Bresta Dronovi su primećeni oko 19:30 u četvrtak, što je dovelo do trenutne aktivacije sistema protiv dronova.

Portparol Atlantskog pomorskog prefekta, kapetan Gijom Le Rasl, rekao je da su to mali, „nenaoružani“ modeli „van vojnog konteksta“.

Takođe je objasnio da „osetljiva infrastruktura baze nije bila ugrožena“ i da su odgovorni verovatno „nameravali da uznemire stanovništvo“.

Incident se dogodio u noći sa izuzetno dobrim osvetljenjem zahvaljujući punom mesecu, poznatom i kao supermesec.

Utočište za nuklearno odvraćanje Baza Il Long se smatra utočištem francuskog nuklearnog odvraćanja, a njenu bezbednost obezbeđuje 120 pomorskih žandarma u saradnji sa pomorskim artiljercima.

U bazi se nalaze četiri francuske podmornice sa nuklearnim balističkim raketama (SNLE), od kojih je najmanje jedna uvek na moru kako bi se garantovala sposobnost nuklearnog odgovora.

Istraga u toku iako su preleti dronova u ovoj zoni strogo zabranjeni i retki, pomorski oficiri potvrđuju da postoje „prethodni slučajevi“.

U noći između 17. i 18. novembra zabeležen je let iznad poluostrva Krozon, gde se nalazi baza, ali dron nije ušao u vojnu zonu.

Ministarka oružanih snaga Katrin Votren potvrdila je ovog petka ujutru da je „istraga u toku“. Pomorska prefektura Atlantika saopštila je da je slučaj poveren vojnom tužilaštvu u Renu, sa ciljem utvrđivanja identiteta pilota dronova.