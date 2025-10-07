SASTALI SU SE U KANADI: Rune želi još jedan trijumf
MPEŠI Perikard i Holger Rune će odmeriti snage u četvrtom kolu Šangaja.
Ovi rivali su se sastali pre samo mesec dana na turniru u Torontu i tada je Rune slavio maksimalnim rezultatom.
U prvom setu su čuvali svoje servise i protivniku nisu dozvolili bilo kakvu priliku za brejk.
Nakon uspešno odrađenog tajbrejka, danski teniser je u drugom setu oduzeo Perikardu servis već na startu 2:0 (7:6,6:3).
Verujemo da će Rune i danas slaviti.
NAŠ TIP: Mpeši Perikard - Rune 2 (kvota (1,52)
