"KRALJEVI" NISU DOBRO OTVORILI SEZONU: Real Madrid na teškom gostovanju na startu Evrolige

KOŠARKAŠI Real Madrida će se u prvom kolu Evrolige sastati sa Virtusom.

FOTO: EPA

Superkup Španije nam je doneo neke interesantne mečeve, a Madriđani su poraženi u finalu od Valensije.

Bili su favoriti protiv "slepih miševa", ali na kraju nisu uspeli to da pokažu i na terenu, konačan rezultat glasio je 94:98.

Mario Hezonja je sa 19 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Fakundo Kampaco koji je dodao jedan manje, Gabrijel Dek je takođe bio dvocifren sa 11 poena.

Virtus je napravio dosta promena u prelaznom roku, a ove godine nećemo gledati Vila Klajburna, Tornikea Šengeliju i Isaiju Kordinijea.

Verujemo da će Real večeras trijumfovati.

NAŠ TIP: Virtus Bolonja - Real Madrid 2 (kvota 1,50)

