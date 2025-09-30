TIP ostali sportovi

"KRALJEVI" NISU DOBRO OTVORILI SEZONU: Real Madrid na teškom gostovanju na startu Evrolige

Marko Milosavljević

30. 09. 2025. u 13:23

KOŠARKAŠI Real Madrida će se u prvom kolu Evrolige sastati sa Virtusom.

КРАЉЕВИ НИСУ ДОБРО ОТВОРИЛИ СЕЗОНУ: Реал Мадрид на тешком гостовању на старту Евролиге

FOTO: EPA

Superkup Španije nam je doneo neke interesantne mečeve, a Madriđani su poraženi u finalu od Valensije.

Bili su favoriti protiv "slepih miševa", ali na kraju nisu uspeli to da pokažu i na terenu, konačan rezultat glasio je 94:98.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Mario Hezonja je sa 19 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Fakundo Kampaco koji je dodao jedan manje, Gabrijel Dek je takođe bio dvocifren sa 11 poena.

Virtus je napravio dosta promena u prelaznom roku, a ove godine nećemo gledati Vila Klajburna, Tornikea Šengeliju i Isaiju Kordinijea.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Verujemo da će Real večeras trijumfovati.

NAŠ TIP: Virtus Bolonja - Real Madrid 2 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete