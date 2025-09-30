"KRALJEVI" NISU DOBRO OTVORILI SEZONU: Real Madrid na teškom gostovanju na startu Evrolige
KOŠARKAŠI Real Madrida će se u prvom kolu Evrolige sastati sa Virtusom.
Superkup Španije nam je doneo neke interesantne mečeve, a Madriđani su poraženi u finalu od Valensije.
Bili su favoriti protiv "slepih miševa", ali na kraju nisu uspeli to da pokažu i na terenu, konačan rezultat glasio je 94:98.
Mario Hezonja je sa 19 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Fakundo Kampaco koji je dodao jedan manje, Gabrijel Dek je takođe bio dvocifren sa 11 poena.
Virtus je napravio dosta promena u prelaznom roku, a ove godine nećemo gledati Vila Klajburna, Tornikea Šengeliju i Isaiju Kordinijea.
Verujemo da će Real večeras trijumfovati.
NAŠ TIP: Virtus Bolonja - Real Madrid 2 (kvota 1,50)
