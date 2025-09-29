NEZAUSTAVLJIV JE: Karlitos melje sve pred sobom!
KARLOS Alkaraz i Kasper Rud će odmeriti snage u polufinalu Tokija.
Strašan tenis igra Karlitos poslednjih nekoliko meseci i na terenu je prosto nezaustavljiv.
U Tokiju za sada igra taman oniliko koliko mu treba, savladao je Zizua Bergsa, a zatim i Brendona Nakašimu
Sa druge strane, Norvežanin nije neko ko najbolju igru prikazuje na betonu, ali je uspeo bez većih problema da eliminiše Matea Beretinija i Aleksandra Vukića.
Verujemo da granica gemova neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -20,5 (kvota 1,82)
