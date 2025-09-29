TIP ostali sportovi

NEZAUSTAVLJIV JE: Karlitos melje sve pred sobom!

Marko Milosavljević

29. 09. 2025. u 08:15

KARLOS Alkaraz i Kasper Rud će odmeriti snage u polufinalu Tokija.

НЕЗАУСТАВЉИВ ЈЕ: Карлитос меље све пред собом!

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Strašan tenis igra Karlitos poslednjih nekoliko meseci i na terenu je prosto nezaustavljiv.

U Tokiju za sada igra taman oniliko koliko mu treba, savladao je Zizua Bergsa, a zatim i Brendona Nakašimu

Sa druge strane, Norvežanin nije neko ko najbolju igru prikazuje na betonu, ali je uspeo bez većih problema da eliminiše Matea Beretinija i Aleksandra Vukića.

Verujemo da granica gemova neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -20,5 (kvota 1,82)

