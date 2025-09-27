KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i fudbala.
Subota
12.30 Poljska - Italija 1 (1,50)
18.00 Unikaha - Valensija 1 (1,55)
21.00 Totenhem - Vulverhempton 1 (1,60)
Ukupna kvota: 7,44
