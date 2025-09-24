TIP ostali sportovi

NOKAUT FAZA SE ZAHUKTAVA: Italija bi da se osveti Belgiji, kome će pripasti obračun srpskih selektora?

24. 09. 2025. u 09:00

TIPUJEMO današnje parove četvrtfinala izuzetno zanimljivog Svetskog prvenstva za odbojkaše.

FOTO: FIVB

Svetsko prvenstvo za odbojkaše

9.30 Italija - Belgija ukupno poena prvi set +45,5 (1,90)

14.00 Poljska - Turska ukupno poena +169,5 (1,90)

Ukupna kvota: 3,61

Obračun ovih timova u grupnoj fazi je pripao Belgiji nakon pet veoma ujednačenih setova, Italijani su orni da im se osvete, ali Regers i družina imaju recept za to kako pobediti branioce svetske krune. Očekujemo veliku borbu od starta i tipujemo plus poene u prvom setu.

Poljsku i Tursku predvode srpski treneri, Nikola Grbić i Slobodan Kovač. Grbić naravno ima bolju ekipu i Poljaci su favoriti za osvajanje zlata, ali Turci igraju odlično od kada ih je Kovač preuzeo, grupnu fazu su završili sa tri pobede bez izgubljenog seta i verujemo da mogu namučiti favorizovanje Poljake.

