NOKAUT FAZA SE ZAHUKTAVA: Italija bi da se osveti Belgiji, kome će pripasti obračun srpskih selektora?
TIPUJEMO današnje parove četvrtfinala izuzetno zanimljivog Svetskog prvenstva za odbojkaše.
Svetsko prvenstvo za odbojkaše
9.30 Italija - Belgija ukupno poena prvi set +45,5 (1,90)
Ukupna kvota: 3,61
Obračun ovih timova u grupnoj fazi je pripao Belgiji nakon pet veoma ujednačenih setova, Italijani su orni da im se osvete, ali Regers i družina imaju recept za to kako pobediti branioce svetske krune. Očekujemo veliku borbu od starta i tipujemo plus poene u prvom setu.
Poljsku i Tursku predvode srpski treneri, Nikola Grbić i Slobodan Kovač. Grbić naravno ima bolju ekipu i Poljaci su favoriti za osvajanje zlata, ali Turci igraju odlično od kada ih je Kovač preuzeo, grupnu fazu su završili sa tri pobede bez izgubljenog seta i verujemo da mogu namučiti favorizovanje Poljake.
