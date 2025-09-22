TIP ostali sportovi

KINEZ JE PRAVA SENZACIJA: Kazahstanac ne dozvoljava još jedno iznenađenje!

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 07:55

U polufinalu Hangdžua pratićemo okršaj Bublika i Vua.

КИНЕЗ ЈЕ ПРАВА СЕНЗАЦИЈА: Казахстанац не дозвољава још једно изненађење!

Foto: AP

Kazahstanac igra dobar tenis i na ovom turniru i maksimalno je motivisan da stigne do četvrte titule u ovoj sezoni.

U prvom kolu je nakon tri odigrana seta savladao Aleksandra Vukića, a zatim je eliminisao Dalibora Svrčinu prepustivši mu samo dva gema.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Duel sa Čehom trajao je samo 55 minuta, a koliko je Bublik bio dominantan najbolje pokazuje činjenica da nije izgubio poen nakon ubačenog prvog servisa.

Sa druge strane, kineski teniser je bio bolji od Manarina, Korde i Mevedeva, ali verujemo da još jedno iznenađenje neće moći da napravi.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Bublik - Vu 1 (kvota 1,40)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Ostali sportovi

0 7

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

21. 09. 2025. u 15:29

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!