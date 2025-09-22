KINEZ JE PRAVA SENZACIJA: Kazahstanac ne dozvoljava još jedno iznenađenje!

U polufinalu Hangdžua pratićemo okršaj Bublika i Vua.

Foto: AP

Kazahstanac igra dobar tenis i na ovom turniru i maksimalno je motivisan da stigne do četvrte titule u ovoj sezoni.

U prvom kolu je nakon tri odigrana seta savladao Aleksandra Vukića, a zatim je eliminisao Dalibora Svrčinu prepustivši mu samo dva gema.

Duel sa Čehom trajao je samo 55 minuta, a koliko je Bublik bio dominantan najbolje pokazuje činjenica da nije izgubio poen nakon ubačenog prvog servisa.

Sa druge strane, kineski teniser je bio bolji od Manarina, Korde i Mevedeva, ali verujemo da još jedno iznenađenje neće moći da napravi.

NAŠ TIP: Bublik - Vu 1 (kvota 1,40)

