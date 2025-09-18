TIP ostali sportovi

LOŠE JE OTVORIO MEČ: Sonego se provukao u prvom kolu

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 14:53

LORENCO Sonego i Markos Điron će odmeriti snage u drugom kolu Čengdua.

Foto: EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

Italijan je imao problema na otvaranju turnira protiv Huana Manuela Serundola, ali je na kraju uspeo da izađe kao pobednik.

Meč je loše otvorio, izgubio je prvi set, ali je kasnije podigao nivo igre i dobio naredna dva.

Sonego voli da igra na betonu, trenutni nije u blistavoj formi, ali svakako je igrač koji predstavlja veliku pretnju svima.

Verujemo da će i danas slaviti.

NAŠ TIP: Sonego - Điron 1 (kvota 1,80)

Fudbal
