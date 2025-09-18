LOŠE JE OTVORIO MEČ: Sonego se provukao u prvom kolu
LORENCO Sonego i Markos Điron će odmeriti snage u drugom kolu Čengdua.
Italijan je imao problema na otvaranju turnira protiv Huana Manuela Serundola, ali je na kraju uspeo da izađe kao pobednik.
Meč je loše otvorio, izgubio je prvi set, ali je kasnije podigao nivo igre i dobio naredna dva.
Sonego voli da igra na betonu, trenutni nije u blistavoj formi, ali svakako je igrač koji predstavlja veliku pretnju svima.
Verujemo da će i danas slaviti.
NAŠ TIP: Sonego - Điron 1 (kvota 1,80)
