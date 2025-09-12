TIP ostali sportovi

UBACIO JE BITNE ŠUTEVE PROTIV SLOVENIJE: Obst može da promeni tok meča

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 07:58

DANAS vam predlažemo i jednog igrača nemačke reprezentacije.

FOTO: FIBA.Basketball

Obst je imao veliku ulogu u pobedi svoje reprezentacije nad Slovenijom, ubacio je neke bitne šuteve i meč završio sa 10 postignutih poena.

Andreas je igrač koji vrlo lako svojim šutevima može promeniti tok meča i uliti samopouzdanje ostatku ekipe.

Izuzetan je iz svih pozicija, nikada se ne predomišlja i u stanju je da šutira nakon nekoliko promašaja.

Verujemo da će danas, ipak, ostati ispod granice.

NAŠ TIP: -9,5 (kvota 1,85)

