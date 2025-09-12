TIP ostali sportovi

BITKA ZA FINALE EVROBASKETA: Turci ruše Janisa i družinu

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 08:30

KOŠARKAŠI Turske i Grčke će voditi bitku za ulazak u finale Evropskog prvenstva.

FOTO: FIBA.Basketball

Turci su pokazali veliki kvalitet na ovom šampionatu, mnogi ih nisu videli u borbi za medalju, ali oni su sve demantovali.

Ekipa se sjajno uklpila, predvođeni su Šengunom koji je vođa tima i lider na terenu.

Ipak, veliku ulogu ima Džedi Osman, kao i Šejn Larkin čije iskustvo dolazi do izražaja.

Sa druge strane, Grci su igrali promenljivo, ali Janis Adetokumbo igra na visokom nivou i to je do sada bilo dovoljno.

Očekuje nas interesantno polufinale, a naša procena je da će se izabranici Ergina Atamana plasirati u finale.

NAŠ TIP: Grčka - Turska 2 (kvota 1,80)

