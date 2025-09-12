TIP ostali sportovi

NEMCI BILI NADOMAK ISPADANJA: Mogu li Finci do još jedne senzacije?

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 08:15

KOŠARKAŠI Nemačke i Finske će se sastati u polufinalu Evropskog prvenstva.

НЕМЦИ БИЛИ НАДОМАК ИСПАДАЊА: Могу ли Финци до још једне сензације?

FOTO: Profimedia

Nemci su imali težak četvrtfinalni okršaj sa Slovencima, ali su uspeli na kraju da izađu kao pobednici.

Slovenija je vodila tokom većeg dela meča, ali četvrta lična greška Luke Dončića je okrenula stvari u korist "pancera".

Imali su zaostatak u poslednjoj deonici, ali su sjajnim potezima Vagnera i Timana uspeli da povedu i na kraju slave rezultatom 99:91.

Upravo je Vagner sa 23 poena bio najefikasnji u svom timu, dok ga je pratio Denis Šruder sa 20.

Fince je trijumf nad Srbijom dosta podigao, te su u istom ritmu odigrali i protiv Gruzije, savladali su ih rezultatom 93:79.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA