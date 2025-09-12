NEMCI BILI NADOMAK ISPADANJA: Mogu li Finci do još jedne senzacije?

KOŠARKAŠI Nemačke i Finske će se sastati u polufinalu Evropskog prvenstva.

FOTO: Profimedia

Nemci su imali težak četvrtfinalni okršaj sa Slovencima, ali su uspeli na kraju da izađu kao pobednici.

Slovenija je vodila tokom većeg dela meča, ali četvrta lična greška Luke Dončića je okrenula stvari u korist "pancera".

Imali su zaostatak u poslednjoj deonici, ali su sjajnim potezima Vagnera i Timana uspeli da povedu i na kraju slave rezultatom 99:91.

Upravo je Vagner sa 23 poena bio najefikasnji u svom timu, dok ga je pratio Denis Šruder sa 20.

Fince je trijumf nad Srbijom dosta podigao, te su u istom ritmu odigrali i protiv Gruzije, savladali su ih rezultatom 93:79.

