POKUŠAVA DA PRONAĐE RITAM: Švajcarac igra na čelindžerima

VAVRINKA i Ade će odmeriti snage u drugom kolu Rena.

Foto: Profimedia

Sten trenutno zauzima 149. pozicju na ATP listi i samo je pitanje trenutka kada će se povući.

Trenutno igra na čelindžerima, pokušava da vrati formu kako bi moga da zaigra na većim turnirima.

U prvom kolu nije imao previše problema, nako dva odigrana seta je eliminisao Kenija De Šepera.

Verujemo da će i danas slaviti.

NAŠ TIP: Ade - Vavrinka 2-2 (kvota 1,57)

