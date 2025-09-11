POKUŠAVA DA PRONAĐE RITAM: Švajcarac igra na čelindžerima
VAVRINKA i Ade će odmeriti snage u drugom kolu Rena.
Sten trenutno zauzima 149. pozicju na ATP listi i samo je pitanje trenutka kada će se povući.
Trenutno igra na čelindžerima, pokušava da vrati formu kako bi moga da zaigra na većim turnirima.
U prvom kolu nije imao previše problema, nako dva odigrana seta je eliminisao Kenija De Šepera.
Verujemo da će i danas slaviti.
NAŠ TIP: Ade - Vavrinka 2-2 (kvota 1,57)
