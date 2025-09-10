TIP ostali sportovi

DŽIKIĆ MU VERUJE: Boldvin je pogurao svoj tim do pobede

Marko Milosavljević

10. 09. 2025. u 12:08

KAMAR Boldvin je takođe naš izbor.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Gruzija igra dobru košarku na ovom šampionatu, u 1/8 finala su eliminisali Francusku i zasluženo su u četvrtfinalu.

Jedan od najistaknutijih pojedinaca na terenu bio je upravo Boldvin koji je ubacio 24 poena.

Igrač Baskonije je ubacio neke bitne šuteve i završnici i tako pogurao svoj tim do trijumfa.

Verujemo da će Kamar danas razigrati ekipu i prebaciti granicu asistencija.

NAŠ TIP: +4,5 (kvota 1,90)

