DŽIKIĆ MU VERUJE: Boldvin je pogurao svoj tim do pobede
KAMAR Boldvin je takođe naš izbor.
Gruzija igra dobru košarku na ovom šampionatu, u 1/8 finala su eliminisali Francusku i zasluženo su u četvrtfinalu.
Jedan od najistaknutijih pojedinaca na terenu bio je upravo Boldvin koji je ubacio 24 poena.
Igrač Baskonije je ubacio neke bitne šuteve i završnici i tako pogurao svoj tim do trijumfa.
Verujemo da će Kamar danas razigrati ekipu i prebaciti granicu asistencija.
NAŠ TIP: +4,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PREDLOG IZ RENA: Okršaj Francuza na domaćem terenu
10. 09. 2025. u 11:24
DONČIĆ SAM SRUŠIO ITALIJANE: Nemci su se mučili protiv Portugalije
10. 09. 2025. u 08:40
EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
10. 09. 2025. u 08:55
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
CRNOGORSKO PRANjE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.
10. 09. 2025. u 13:08
HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.
10. 09. 2025. u 12:17
Komentari (0)