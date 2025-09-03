NA KORAK OD VELIKOG USPEHA: Crnogorci idu ka nokaut fazi
KOŠARKAŠI Crne Gore će se u poslednjem kolu grupne faze sastati sa Velikom Britanijom.
Crnogorci su šampionat otvorili sa tri poraza, ali su stigli do bitne pobede u četvrtoj rundi.
Savladali su Švedsku rezultatom 87:81 i tako doveli sebe na samo korak od nokaut faze.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nikola Vučević je predovio svoj tim sa 23 poena i 15 skokova, dok ga je pratio Igor Drobnjak sa 15 pogoodaka.
Jako bitnu ulogu imao je i Kajl Olman koji je na terenu proveo 34 minuta i ubacio 10 poena uz 7 asistencija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će Crna Gora srušiti Veliku Britaniju i napraviti veliki uspeh.
NAŠ TIP: Crna Gora - Velika Britanija H1 -10,5 (kvota 1,40)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
03. 09. 2025. u 07:14
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
03. 09. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
03. 09. 2025. u 07:00
TRANSFER BOMBA NA MARAKANI! Najnovije vesti iz FK Crvena zvezdu su oduševile "delije"!
Pojačanja koje je ovog leta dovela Crvena zvezda - danas su uvećana za momka koji bi trebalo da bude jedan od najvažnijih šrafova u ekipi kojom raspolaže trener Vladan Milojević.
02. 09. 2025. u 17:34
"UBILI STE MI DETE!" Umrla zdrava beba MMA borca, on optužio lekare da su mu tražili novac - a kada nije dao, desila se tragedija!
Tragedija je pogodila sport.
02. 09. 2025. u 17:10
ŠOK ZA ŠOKOM! Posle Bogdana Bogdanovića još jedan važan igrač završio takmičenje na Evrobasketu
PEHOVIMA nikada kraja!
02. 09. 2025. u 11:29
Komentari (0)