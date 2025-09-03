TIP ostali sportovi

NA KORAK OD VELIKOG USPEHA: Crnogorci idu ka nokaut fazi

Marko Milosavljević

03. 09. 2025. u 08:05

KOŠARKAŠI Crne Gore će se u poslednjem kolu grupne faze sastati sa Velikom Britanijom.

НА КОРАК ОД ВЕЛИКОГ УСПЕХА: Црногорци иду ка нокаут фази

FOTO: FIBA.Basketball

Crnogorci su šampionat otvorili sa tri poraza, ali su stigli do bitne pobede u četvrtoj rundi.

Savladali su Švedsku rezultatom 87:81 i tako doveli sebe na samo korak od nokaut faze.

Nikola Vučević je predovio svoj tim sa 23 poena i 15 skokova, dok ga je pratio Igor Drobnjak sa 15 pogoodaka.

Jako bitnu ulogu imao je i Kajl Olman koji je na terenu proveo 34 minuta  i ubacio 10 poena uz 7 asistencija.

Verujemo da će Crna Gora srušiti Veliku Britaniju i napraviti veliki uspeh.

NAŠ TIP: Crna Gora - Velika Britanija H1 -10,5 (kvota 1,40)

