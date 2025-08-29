JOŠ UVEK NIJE IZGUBIO SET: Šelton igra na krilima navijača

ŠELTON i Manarino će odigrati meč trećeg kola Ju-Es opena.

Foto: Profimedia

Amerikanac ima dobre šanse da dogura daleko na ovom turniru, igra pred domaćim navijačima i to ga dodatno motiviše.

Snažan servis mu daje samopouzdanje, u prva dva kola nije imao problema, a eliminisao je Ignasija Busea i Pabla Karenja Bustu.

Francuz je izgubio jedan set, ali je takođe odigrao na visokom nivou, on je bio bolji od Talona Grikspora i Džordana Tompsona.

Verujemo da će Šelton i danas slaviti.

NAŠ TIP: Šelton - Manarino 1-1 (kvota 1,40)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA