JOŠ UVEK NIJE IZGUBIO SET: Šelton igra na krilima navijača

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 09:30

ŠELTON i Manarino će odigrati meč trećeg kola Ju-Es opena.

Foto: Profimedia

Amerikanac ima dobre šanse da dogura daleko na ovom turniru, igra pred domaćim navijačima i to ga dodatno motiviše.

Snažan servis mu daje samopouzdanje, u prva dva kola nije imao problema, a eliminisao je Ignasija Busea i Pabla Karenja Bustu.

Francuz je izgubio jedan set, ali je takođe odigrao na visokom nivou, on je bio bolji od Talona Grikspora i Džordana Tompsona.

Verujemo da će Šelton i danas slaviti.

NAŠ TIP: Šelton - Manarino 1-1 (kvota 1,40)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

