JOŠ UVEK NIJE IZGUBIO SET: Šelton igra na krilima navijača
ŠELTON i Manarino će odigrati meč trećeg kola Ju-Es opena.
Amerikanac ima dobre šanse da dogura daleko na ovom turniru, igra pred domaćim navijačima i to ga dodatno motiviše.
Snažan servis mu daje samopouzdanje, u prva dva kola nije imao problema, a eliminisao je Ignasija Busea i Pabla Karenja Bustu.
Francuz je izgubio jedan set, ali je takođe odigrao na visokom nivou, on je bio bolji od Talona Grikspora i Džordana Tompsona.
Verujemo da će Šelton i danas slaviti.
NAŠ TIP: Šelton - Manarino 1-1 (kvota 1,40)
