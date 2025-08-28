OSVOJIO JE DVA TURNIRA NA ŠLJACI: Kazahstanac je sada opasan na svim podlogama
ALEKSANDAR Bublik i Tristan Šulket će odigrati meč drugog kola Ju-Es opena.
Kazahstanac je u strašnoj formi, osvojio je dva turnira na šljaci i spreman doputovao u Njujork.
Bublik se nije mnogo namučio protiv Čilića u prvom kolu, savladao ga je rezultatom 3:0 (6:4,6:1,6:4).
Sa druge strane, Australijanac je nakon 4 sata i 20 minuta eliimnisao Lorenca Sonega.
Verujemoda granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.
NAŠ TIP: Bublik - Šulkejt -35,5 (kvota 1,85)
