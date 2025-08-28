TIP ostali sportovi

OSVOJIO JE DVA TURNIRA NA ŠLJACI: Kazahstanac je sada opasan na svim podlogama

Marko Milosavljević

28. 08. 2025. u 15:01

ALEKSANDAR Bublik i Tristan Šulket će odigrati meč drugog kola Ju-Es opena.

FOTO: Tanjug/AP

Kazahstanac je u strašnoj formi, osvojio je dva turnira na šljaci i spreman doputovao u Njujork.

Bublik se nije mnogo namučio protiv Čilića u prvom kolu, savladao ga je rezultatom 3:0 (6:4,6:1,6:4).

Sa druge strane, Australijanac je nakon 4 sata i 20 minuta eliimnisao Lorenca Sonega.

Verujemoda granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: Bublik - Šulkejt -35,5 (kvota 1,85)

