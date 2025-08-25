TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

25. 08. 2025. u 11:45

GRUPNA faza Svetskog prvenstva za odbojkašice se polako zahuktava, evo naših današnjih predloga:

FOTO: Tanjug/AP

Svetsko prvenstvo (Ž)

12.00 Nemačka - Vijetnam prvi set +42,5 (1,78)

14.30 Kina - Kolumbija hendikep setova 1 (-2,5) (1,30)
15.30 Srbija - Kamerun hendikep poena 1 (-24,5) (1,92)

Ukupna kvota: 4,44

Vijetnam je uzeo Poljskoj prvi set i mogao bi namučiti Nemice na startu meča.

Kina je daleko bolja od Kolumbije, rutinski će slaviti.

Naše devojke podižu formu, igraju sve bolje i očekujemo da "počiste" reprezentaciju Kameruna koja nema kvalitet da igra na ovom nivou.

