ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
GRUPNA faza Svetskog prvenstva za odbojkašice se polako zahuktava, evo naših današnjih predloga:
Svetsko prvenstvo (Ž)
12.00 Nemačka - Vijetnam prvi set +42,5 (1,78)
15.30 Srbija - Kamerun hendikep poena 1 (-24,5) (1,92)
Ukupna kvota: 4,44
Vijetnam je uzeo Poljskoj prvi set i mogao bi namučiti Nemice na startu meča.
Kina je daleko bolja od Kolumbije, rutinski će slaviti.
Naše devojke podižu formu, igraju sve bolje i očekujemo da "počiste" reprezentaciju Kameruna koja nema kvalitet da igra na ovom nivou.
