TIP IZ NJUJORKA: DŽumhur je odigrao dobro u Sinsinatiju

DžUMHUR i Dijalo će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.

FOTO: N. Paraušić

Damir nije nikada ispunio sav svoj potencijal zbog svoje glave, nestabilan je i ne može da igra dobro u kontinuitetu.

Poslednji put gledali smo ga u Sinsinatiju, tada je igrao dobar tenis i uspeo je da uzme set Karlosu Alkarazu u drugom kolu.

Kanađanin je igrač koji je u stanju da odigra dobro na betonu, ali je u Vinston-Sejlemu poražen od Hamada Međedovića.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +33,5 (kvota 1,67)