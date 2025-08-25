TIP IZ NJUJORKA: DŽumhur je odigrao dobro u Sinsinatiju
DžUMHUR i Dijalo će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.
Damir nije nikada ispunio sav svoj potencijal zbog svoje glave, nestabilan je i ne može da igra dobro u kontinuitetu.
Poslednji put gledali smo ga u Sinsinatiju, tada je igrao dobar tenis i uspeo je da uzme set Karlosu Alkarazu u drugom kolu.
Kanađanin je igrač koji je u stanju da odigra dobro na betonu, ali je u Vinston-Sejlemu poražen od Hamada Međedovića.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +33,5 (kvota 1,67)
