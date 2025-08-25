TIP ostali sportovi

TIP IZ NJUJORKA: DŽumhur je odigrao dobro u Sinsinatiju

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 09:10

DžUMHUR i Dijalo će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.

ТИП ИЗ ЊУЈОРКА: Џумхур је одиграо добро у Синсинатију

FOTO: N. Paraušić

Damir nije nikada ispunio sav svoj potencijal zbog svoje glave, nestabilan je i ne može da igra dobro u kontinuitetu.

Poslednji put gledali smo ga u Sinsinatiju, tada je igrao dobar tenis i uspeo je da uzme set Karlosu Alkarazu u drugom kolu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kanađanin je igrač koji je u stanju da odigra dobro na betonu, ali je u Vinston-Sejlemu poražen od Hamada Međedovića.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: +33,5 (kvota 1,67)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu