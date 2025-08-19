TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

19. 08. 2025. u 10:41

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: AP

Ostali sportovi (tenis) za utorak

Botik van de Zandšulp – Mateo Arnaldi >21,5 (1,47)

U meču drugog kola u Severnoj Karolini sastaju se Holanđanin Botik van de Zandšulp (92. ATP) i Italijan Mateo Arnaldi (62. ATP). Jedini dosadašnji duel odigrali su upravo na tvrdoj podlozi – Zandšulp je slavio posle tri seta. Holanđanin je u prvom kolu savladao Voltona u maratonskom okršaju, dok Arnaldi dolazi posle razočaravajućeg nastupa u Sinsinatiju. Kako oba igrača imaju snažan servis i oslanjaju se na brze poene, očekuje se neizvesna borba sa dosta gemova.
Mekenzi Makdonald – Lučano Darderi >20,5 (1,47)
Amerikanac Makenzi Makdonald (102. ATP) pokušaće da iskoristi prednost domaćeg terena protiv Italijana Lučana Darderija (34. ATP). Igrali su jednom na betonu, a Amerikanac je tada slavio u dva seta. Makdonald je u prvom kolu eliminisao Holta posle tri seta, dok je Darderi, poput Arnaldija, imao slab turnir u Sinsinatiju. Njihovi stilovi igre obećavaju dosta borbe i duge gemove, pa je i ovde realan izbor igra na ukupan broj.
Rebeka Sramkova – Viktorija Rodrigez -4,5 gema 1 (1,47)
Slovačka teniserka Rebeka Sramkova (38. VTA) apsolutni je favorit u duelu sa domaćom predstavnicom Viktorijom Rodrigez (455. VTA). Ovo će biti njihov prvi međusobni meč, a razlika u kvalitetu i rangu je ogromna. Sramkova je poznata po snažnom servisu i agresivnoj igri sa osnovne linije, dok je Rodrigez bez većih rezultata na turnirima ovog nivoa. Sve ukazuje na ubedljiv trijumf gošće.
 

Ukupna kvota: 3.18

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?