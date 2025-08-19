OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Ostali sportovi (tenis) za utorak

Botik van de Zandšulp – Mateo Arnaldi >21,5 (1,47)



U meču drugog kola u Severnoj Karolini sastaju se Holanđanin Botik van de Zandšulp (92. ATP) i Italijan Mateo Arnaldi (62. ATP). Jedini dosadašnji duel odigrali su upravo na tvrdoj podlozi – Zandšulp je slavio posle tri seta. Holanđanin je u prvom kolu savladao Voltona u maratonskom okršaju, dok Arnaldi dolazi posle razočaravajućeg nastupa u Sinsinatiju. Kako oba igrača imaju snažan servis i oslanjaju se na brze poene, očekuje se neizvesna borba sa dosta gemova.Amerikanac Makenzi Makdonald (102. ATP) pokušaće da iskoristi prednost domaćeg terena protiv Italijana Lučana Darderija (34. ATP). Igrali su jednom na betonu, a Amerikanac je tada slavio u dva seta. Makdonald je u prvom kolu eliminisao Holta posle tri seta, dok je Darderi, poput Arnaldija, imao slab turnir u Sinsinatiju. Njihovi stilovi igre obećavaju dosta borbe i duge gemove, pa je i ovde realan izbor igra na ukupan broj.Slovačka teniserka Rebeka Sramkova (38. VTA) apsolutni je favorit u duelu sa domaćom predstavnicom Viktorijom Rodrigez (455. VTA). Ovo će biti njihov prvi međusobni meč, a razlika u kvalitetu i rangu je ogromna. Sramkova je poznata po snažnom servisu i agresivnoj igri sa osnovne linije, dok je Rodrigez bez većih rezultata na turnirima ovog nivoa. Sve ukazuje na ubedljiv trijumf gošće.

Ukupna kvota: 3.18