OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Ostali sportovi (tenis) za utorak
Botik van de Zandšulp – Mateo Arnaldi >21,5 (1,47)
Mekenzi Makdonald – Lučano Darderi >20,5 (1,47)
Amerikanac Makenzi Makdonald (102. ATP) pokušaće da iskoristi prednost domaćeg terena protiv Italijana Lučana Darderija (34. ATP). Igrali su jednom na betonu, a Amerikanac je tada slavio u dva seta. Makdonald je u prvom kolu eliminisao Holta posle tri seta, dok je Darderi, poput Arnaldija, imao slab turnir u Sinsinatiju. Njihovi stilovi igre obećavaju dosta borbe i duge gemove, pa je i ovde realan izbor igra na ukupan broj.
Rebeka Sramkova – Viktorija Rodrigez -4,5 gema 1 (1,47)
Slovačka teniserka Rebeka Sramkova (38. VTA) apsolutni je favorit u duelu sa domaćom predstavnicom Viktorijom Rodrigez (455. VTA). Ovo će biti njihov prvi međusobni meč, a razlika u kvalitetu i rangu je ogromna. Sramkova je poznata po snažnom servisu i agresivnoj igri sa osnovne linije, dok je Rodrigez bez većih rezultata na turnirima ovog nivoa. Sve ukazuje na ubedljiv trijumf gošće.
Ukupna kvota: 3.18
