ISPALI SU IZ EVROKUPA: LJubljančani se okreću regionalnom šampionatu

CEDEVITA Olimpija će u 23. kolu ABA lige ugostiti Zadar.

Foto: Profimedia

Ljubljančani igraju sjajnu košarku u poslednje vreme, u prošlom kolu regionalnog šampionata su savladali Crvenu zvezdu, ali nalet koji su imali nisu uspeli da iskoriste protiv Bašakšehira.

Sjajno su otvorili utakmicu protiv turskog predstavnika, čvrsti su bili u odbrani, a na kraju prve četvrtine su vodili s rezultatom 7:24.

Prednost su imali sve do poslednje deonice, zatim je došlo do pada u igri, a to su Radonjićevi puleni znali da iskoriste, konačan rezultat glasio je 85:81 u korist ekipe iz Istanbul.

"Zmajčeki" će danas ugostiti Zadrane i verujemo da će ostvariti rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: Cedevita Olimpija - Zadar h1 (-9,5) (kvota 1,83)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA