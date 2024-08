POLJAK JE IMAO MALIH PROBLEMA U PRVOM KOLU: Australijanac je protivniku prepustio samo šest gemova

Teniski svet je potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, sada je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Ali, i pored toga, ovih dana mu uopšte nije lako...