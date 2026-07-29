ZVEZDA OVERAVA PROLAZ DALJE: Pitanje pobednika dvomeča sa Larnom rešeno je u Severnoj Irskoj

Crvena zvezda je jednom nogom već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona nakon ubedljive pobede od 4:0 u prvom meču protiv Larna. Revanš na stadionu "Rajko Mitić" (21.00) trebao bi da predstavlja formalnost za šampiona Srbije, koji želi da potvrdi odličnu formu i bez stresa izbori nastavak evropskog puta.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je praktično rešila pitanje pobednika dvomeča još u Severnoj Irskoj, gde je u prvom susretu slavila sa ubedljivih 4:0. Iako je Larne tokom prvih 45 minuta pružao solidan otpor i na odmor otišao sa samo golom zaostatka, nastavak utakmice doneo je potpunu dominaciju izabranika Dejana Stankovića, koji su u drugom poluvremenu demonstrirali razliku u kvalitetu.

Srpski šampion u revanš ulazi sa maksimalnim samopouzdanjem. Stanković je sezonu otvorio sa tri pobede iz isto toliko utakmica, uz impresivnu gol-razliku 12:1, što potvrđuje da je ekipa brzo uhvatila željeni ritam.

Posebno raduje ofanzivna efikasnost, pošto je Zvezda ostala bez postignutog gola na samo dve od prethodne 22 evropske utakmice.

Dodatni razlog za optimizam predstavlja i činjenica da je Zvezda prošle sezone na evropskoj sceni kod kuće bila veoma konkurentna, dok je defanzivno pokazivala visok nivo sigurnosti.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona tokom prošle sezone primila je više od jednog gola samo jednom, što dovoljno govori o organizaciji igre u poslednjoj liniji.

Sa druge strane, Larn se nalazi pred gotovo nemogućim zadatkom. Klub iz Severne Irske nikada nije postigao četiri gola u jednoj utakmici UEFA takmičenja, niti je ikada dao tri pogotka na gostovanju u Evropi.

Uz to, na poslednjih osam takmičarskih gostovanja čak pet puta nije uspeo da postigne više od jednog gola, pa je jasno koliko će teško ugroziti ogromnu prednost domaćina.

Očekuje se da Stanković pruži priliku određenim igračima koji su imali manju minutažu, ali bez značajnijeg pada kvaliteta.

Bruno Duarte bi ponovo trebalo da predvodi napad, uz podršku Mirka Ivanića i Vasilija Kostova, dok će Timi Maks Elšnik kontrolisati sredinu terena ispred štoperskog tandema Strahinja Eraković – Miloš Veljković.

Gosti će pokušati da ostave što bolji utisak i časno se oproste od kvalifikacija za Ligu šampiona, znajući da ih u slučaju eliminacije očekuje nastavak evropske sezone kroz kvalifikacije za Ligu Evrope.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1.45)

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