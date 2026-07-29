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ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže završni turnir Lige nacija

В.М.

29. 07. 2026. u 07:00

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NAKON dama red je na muškarce da odigraju završni turnir, danas su na programu dva četvrtfinala, a evo i naših predloga za njih.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Тип предлаже завршни турнир Лиге нација

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Odbojka

9.00 Slovenija - Turska ukupno poena +182.5 (1.90)

13.30 Japan - Kina hendikep setova 1 (-2.5) (1.60)

Ukupna kvota: 3.04

Slovenija je favorit protiv Turske, ali debitant predvođen Bobom Kovačem igra odličnu odbojku i neće se predati bez velike borbe, a da su timovi dosta ujednačeni videli smo kada su se sastali u Beogradu.

Japan igra fenomenalno, bez poraza dolazi na završni turnir i trebao bi rutinski savladati Kinu koja igra na turniru samo zašto je njegov domaćin i bila je veoma loša tokom interkontinentalne faze, jedan trijumf i 11 poraza.

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