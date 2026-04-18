TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Ahmat praznih ruku iz Moskve

* Krasnodar preživeo Zenit (1:1), pa na Baltiku svim silama može da navali

SUBOTA,

Orenburg – Lokomotiva M. 3+

Krila Sovjetov – CSKA 1X

Rubin – Akron 0-2

Nižnji – Dinamo M. 1X&0-2

NEDELjA,

Dinamo Mah. - Zenit 2

SPARTAK M. - AHMAT 1

KRASNODAR – BALTIKA 1

Ahmat je sa tri poslednja gostovanja doneo po bod. „Pokloni“ na koje je svoje navijače već navikao, lako bi mogli da izostanu posetom Moskvi, gde Spartak baš retko greši.

Jedinica se nameće još i u Krasnodaru, gde lider prvenstva ne sme da dozvoli da ga iznenadi rival iz Kaljingrada posle derbija sa Zenitom (1:1), jedinim preostalim konkurentom za titulu.