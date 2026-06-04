"PIŠITE DA SAM NAJGORI TRENER!" Ergin Ataman udario i na srpske medije nakon poraza Panatinaikosa od Olimpijakosa (VIDEO)

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman je na konferenciji za medije posle poraza od Olimpijakosa u finalnoj seriji grčkog prvenstva "udario" i na srpske medije.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Rezultat utakmice 82:76. Ne, rezultat utakmice je 29:5. Olimpijakos je imao 29 slobodnih bacanja, mi smo imali pet. Za vas, za grčke medije i srpske medije, nastavite da pišete isto, da je Ataman najgori trener u Evropi i da vi imate najbolje sudije na kontinentu. Čestitke, to je sve", rekao je Ataman, nakon čega je udario rukom o sto i napustio konferenciju za medije.

Ergin Ataman criticized the officiating. slammed his hand on the table ( left the presser



"Result is 82 - 76. No, result is 29 - 5 free throws.



Greek media, Serbian media, continue writing the same: Ataman is the worst coach in Europe & you have the best refs in the continent" pic.twitter.com/FpPQZCOwvU — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 3, 2026

Ukoliko Ataman ne osvoji grčko prvenstvo gotovo izvesno će biti bivši, a sve se više priča kako bi njegovo mesto mogao da zameni Željko Obradović.