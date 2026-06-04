"PIŠITE DA SAM NAJGORI TRENER!" Ergin Ataman udario i na srpske medije nakon poraza Panatinaikosa od Olimpijakosa (VIDEO)
Trener Panatinaikosa Ergin Ataman je na konferenciji za medije posle poraza od Olimpijakosa u finalnoj seriji grčkog prvenstva "udario" i na srpske medije.
"Rezultat utakmice 82:76. Ne, rezultat utakmice je 29:5. Olimpijakos je imao 29 slobodnih bacanja, mi smo imali pet. Za vas, za grčke medije i srpske medije, nastavite da pišete isto, da je Ataman najgori trener u Evropi i da vi imate najbolje sudije na kontinentu. Čestitke, to je sve", rekao je Ataman, nakon čega je udario rukom o sto i napustio konferenciju za medije.
Ukoliko Ataman ne osvoji grčko prvenstvo gotovo izvesno će biti bivši, a sve se više priča kako bi njegovo mesto mogao da zameni Željko Obradović.
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