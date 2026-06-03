VUČIĆEVA ODLUKA IZNENADILA PODGORICU: Uoči samita u Tivtu poslao hitnu poruku crnogorskim vlastima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da mu tokom sutrašnje posete Tivtu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, prenosi Borba.me.

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Prema nezvaničnim informacijama, Vučić je o tome obavestio nadležne crnogorske institucije uoči dolaska na Samit koji se održava u Tivtu.

Navodi se da predsednik Srbije nije želeo dodatno da obrazlaže svoju odluku, ali da je jasno stavio do znanja da ne želi protokolarne aktivnosti koje bi podrazumevale prisustvo najviših državnih zvaničnika prilikom njegovog dolaska i odlaska iz Crne Gore.

Vučić će u Tivtu učestvovati na Samitu zajedno sa drugim regionalnim i međunarodnim zvaničnicima, dok se tokom njegovog boravka očekuje više bilateralnih susreta na marginama skupa.

(Borba.me)