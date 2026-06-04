Fudbal

KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Proterani sestrić Predraga Mijatovića preuzima klub iz Superlige Srbije

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04. 06. 2026. u 07:01

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КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА! Протерани сестрић Предрага Мијатовића преузима клуб из Суперлиге Србије

FOTO: Z. Jovanović

Posle dve godine u stručnom štabu Partizana, a prethodno i u ulozi trenera mlađih kategorija kluba iz Humske, Đorđije Ćetković je u martu napustio crno-bele posle povratka Srđana Blagojevića na klupu Partizana.

Blagojević po povratku u Humsku nije želeo sestrića Predraga Mijatovića u svom stručnom štabu, pa je crnogorski trener postao slobodan u izboru nove sredine, a podgoričke ''Vijesti'' danas najavljuju njegov povratak u Super ligu.

Prema njihovim saznanjima, za Ćetkovićeve usluge je navodno zainteresovan Radnik iz Surdulice koji se po završetku sezone rastao sa šefom struke Dušanom Đorđevićem.

Ćetković ima 43 godine, a tokom igračke karijere branio je boje brojnih klubova, među kojima su i Čukarički, Voždovac, podgorička Budućnost, nemačka Hanza Roštok, mađarski Đer, izraelski Bnei Saknin, tajlandski Buriram, kao i još nekoliko crnogorskih klubova, poput Sutjeske, Zete i Jedinstva.

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