KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Proterani sestrić Predraga Mijatovića preuzima klub iz Superlige Srbije

ZANIMLjIVA vest dolazi iz Crne Gore!

FOTO: Z. Jovanović

Posle dve godine u stručnom štabu Partizana, a prethodno i u ulozi trenera mlađih kategorija kluba iz Humske, Đorđije Ćetković je u martu napustio crno-bele posle povratka Srđana Blagojevića na klupu Partizana.

Blagojević po povratku u Humsku nije želeo sestrića Predraga Mijatovića u svom stručnom štabu, pa je crnogorski trener postao slobodan u izboru nove sredine, a podgoričke ''Vijesti'' danas najavljuju njegov povratak u Super ligu.

Prema njihovim saznanjima, za Ćetkovićeve usluge je navodno zainteresovan Radnik iz Surdulice koji se po završetku sezone rastao sa šefom struke Dušanom Đorđevićem.

Ćetković ima 43 godine, a tokom igračke karijere branio je boje brojnih klubova, među kojima su i Čukarički, Voždovac, podgorička Budućnost, nemačka Hanza Roštok, mađarski Đer, izraelski Bnei Saknin, tajlandski Buriram, kao i još nekoliko crnogorskih klubova, poput Sutjeske, Zete i Jedinstva.