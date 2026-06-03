Politika

HITNO! BIA UPOZORILA VUČIĆA DA NE PUTUJE U CRNU GORU: Zvicer je tamo, procenjen visok bezbednosni rizik

Novosti online

03. 06. 2026. u 22:16

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IZ razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika, navodi BIA.

ХИТНО! БИА УПОЗОРИЛА ВУЧИЋА ДА НЕ ПУТУЈЕ У ЦРНУ ГОРУ: Звицер је тамо, процењен висок безбедносни ризик

Foto: Novosti

- Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori. Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena - saopštili su.

Uskoro opširnije

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