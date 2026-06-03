HITNO! BIA UPOZORILA VUČIĆA DA NE PUTUJE U CRNU GORU: Zvicer je tamo, procenjen visok bezbednosni rizik

Najnovije vesti iz FK Partizan su, verovatno, zatekle "grobare" koji su ostali u ne malom šoku posle sednice Skupštine crno-belih na kojoj je najpre izglasano poverenje svakom članu uprave, iako su se međusobno optuživali, a onda je Predrag Mijatović samoinicijativno podneo ostavku - i to jer želi da postane predsednik Partizana.