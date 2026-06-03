HITNO! BIA UPOZORILA VUČIĆA DA NE PUTUJE U CRNU GORU: Zvicer je tamo, procenjen visok bezbednosni rizik
IZ razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika, navodi BIA.
- Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori. Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena - saopštili su.
Uskoro opširnije
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