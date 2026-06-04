3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
14.00 Lauterah - Kuhl UG 3+ (1.23)
17.30 AIFK - P-lirot UG 3+ (1.50)
19.30 Stoksund - Štokholm internacional UG 3+ (1.40)
Ukupna kvota: 4.00
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