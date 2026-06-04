"ON JE ODVRATNI OLOŠ"! Gradonačelnik Podgorice brutalno izvređao legendu Crvene zvezde
SKANDAL trese Crnu Goru!
Naime, fudbalski klub Budućnost iz Podgorice našao se u centru nove afere nakon što je trener Miodrag Grof Božović praktično na pragu odlaska iz kluba, a žestoka polemika izbila je između njega i Saše Mujovića, gradonačelnika Podgorice. Sezona za zaborav završena je petim mestom u Prvoj ligi Crne Gore, što predstavlja veliki neuspeh za klub koji važi za jedan od simbola crnogorskog fudbala.
Problemi u Budućnosti nisu samo rezultatske prirode – klub se suočava sa ozbiljnim finansijskim i organizacionim izazovima. Tokom ove sezone promenjena su čak četiri trenera: Nenad Lalatović, Ivan Delić, Dejan Vukićević i poslednji Miodrag Grof Božović. Ipak, ni Božović nije uspeo da preokrene situaciju, zbog čega su odnosi unutar kluba dodatno pogoršani.
Miodrag Grof Božović objavio je na svom Instagram profilu prepisku Upravnog odbora Budućnosti. U poruci upućenoj članovima uprave navodi se:
- Poštovani članovi Upravnog odbora, nakon sastanka u FK Budućnost sa predstavnicima iz Glavnog grada potrebno je da Upravni odbor donese odluke o prekidu daljeg angažmana za: 1. Miodraga Božovića (na osnovu nedolaska na posao), 2. Nenada Maslovara, 3. Dejana Mrvaljevića.”
Na ovu poruku reagovao je Saša Mujović veoma oštro prema bivšem treneru i fudbaleru Crvene zvezde:
- Jeste, to je veoma važno da odmah danas raskinemo i stavimo tačku. Taj gospodin Grof je optužio mene da sam mu ja poslao navijače da ga ucene i izbace iz kluba, te je pod pritiskom podneo ostavku koju sad povlači. Sram ga bilo, a koliko sam šurovao sa navijačima i koliko sam mu ih ja poslao, toliko zdravlja i sreće imao. Ološ je odvratna - stoji u neprimerenoj poruci gradonačelnika Podgorice koju je Božović objavio na svom profilu, ali ubrzo uklonio.
Ovakva javna razmena optužbi dodatno komplikuje ionako tešku situaciju u Budućnosti. Klub će narednih dana morati da reši pitanje trenera i sportskog sektora kako bi pokušao da stabilizuje stanje pred novu sezonu.
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