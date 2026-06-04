"POSTIGLI SMO DOGOVOR SA UKRAJINOM": Mađar saopštio udarne vesti, Zelenski zadovoljan

MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da je sa ukrajinskim vlastima postignut sveobuhvatni sporazum o proširenju prava Mađara u regionu Zakarpatja u zapadnoj Ukrajini.

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"Ukrajina je posvećena potpunom regulisanju obrazovnih, jezičkih, kulturnih i političkih prava mađarske manjine koju čini 100.000 ljudi u Zakarpatju", objavio je mađarski premijer na svom Fejsbuk nalogu u sredu, prenosi portal Hirado.hu.

U objavi se navodi da je sporazum rezultat višenedeljnih intenzivnih mađarsko-ukrajinskih pregovora na stručnom nivou, u kojima su učestvovale i političke organizacije mađarske zajednice u Zakarpatju, kao i crkve.

"Veliko mi je zadovoljstvo da objavim, dan pre Dana nacionalnog jedinstva, da se ukrajinska vlada obavezala da će uskoro implementirati dogovorene mere u svoj pravni sistem", saopštio je Mađar.

On je naglasio da će se ukrajinske obaveze pojaviti i u akcionom planu Ukrajine prema Evropskoj uniji i ukoliko se to desi, mađarska vlada će doprineti otvaranju prvog pristupnog klastera za Ukrajinu iako, kako je naglasio Mađarska i dalje ne podržava ubrzane pregovore o pristupanju Ukrajine EU.

U svojoj objavi Mađar je naglasio da je nova mađarska vlada za tri nedelje uspela da postigne ono što vlada Viktora Orbana nije uspevala godinama.



(Tanjug)