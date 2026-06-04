"I MI IMAMO NAŠ POJAS I PUT": Bokan o Vučiću kao političkom fenomenu i duhovnoj snazi našeg naroda koji čuva veru

GOVOREĆI o međunarodnom položaju Srbije, Dragoslav Bokan je u razgovoru za „Novosti“ na upečatljiv i gotovo literaran način oslikao politički portret predsednika Aleksandra Vučića, istovremeno se osvrćući na dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i reke vernika koje su mu se poklonile, Bokan je govorio i o duhovnoj snazi naroda, veri kao temelju nacionalnog identiteta i nadi koja, uprkos svim iskušenjima, i dalje živi među građanima Srbije.

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Publicista Dragoslav Bokan najpre je ocenio da je predsednik Aleksandar Vučić svojom politikom Srbiju pozicionirao kao značajnog međunarodnog aktera koji uživa poštovanje i na Istoku i na Zapadu.

- Svedoci smo virtuoznog balansiranja srpske međunarodne politike u režiji Aleksandra Vučića, koji je majstorski uradio sve ono što je moguće uraditi, to jest što je Vučiću moguće (ne verujem da bi neko drugi u ime srpske države mogao, smeo i umeo to tako da uradi). Znači, on je došao do crvene linije svake od tih grupa zemalja o kojima je reč i nije prešao tu crvenu liniju, tako da je uspeo, po ko zna koji put, da ne bude ucenjen od kontra strane, da mora da se kaje ili pravda zašto je i sa nekim drugima postigao prijateljske odnose i to sa najlepšim rečima, najdivnijim prijemom, i kad je reč o Americi, i kad je reč o Kini, pa eto i kad je reč o Evropskoj uniji. To je jedna veština koju ima predsednik, jer ovde nije obično nestrastvavanje neutralnosti u pitanju, koje je uvek pasivno - on je ovde aktivan. Znači on ima inicijativu sve vreme, i sa jednom i sa drugom i sa trećom stranom, i uvek je novo sutra, novi čin, nova etapa, nova epoha u odnosima sa svakom od tih zemalja, gde on tačno oseća šta može da uradi, a da to ne ugrozi odnose sa onom drugom stranom koja sa nepoverenjem ili nerazumevanjem gleda na naše dobre odnose sa A, B ili C zemljom na tom spisku - kazao je Bokan za "Novosti".

On je dodao da je Srbija u tom smisli "jedina država na svetu, ako se ne računaju ogromne zemlje poput Indije ili Pakistana, koja ima tu vrstu privilegije.

- Znači zemlja naše brojnosti i veličine je jedina na svetu koja je uspela da dobije crveni tepih i u medijima i u državnom prijemu na tako raznorodnim i različitim stranama. A posebno sad, u vreme napada Amerike i Izraela na Iran ili događanja na Bliskom istoku ili nezavršenog spora u Ukrajini, ovakav tretman jedne države pripada naučnoj fantastici osim u našem slučaju. Kako je to predsednik Srbije uspeo, to samo on zna - ocenio je Bokan.

FOTO: Novosti

On je izneo mišljenje da je zasluga za sve bolju poziciju Srbije u svetu posledica njegove ličnosti i lične harizme.

- Sva zasluga je u njegovoj ličnosti i njegovom stavu. Znači, nema ničega što je Srbija zaslužila. Možda je jedina stvar u kojoj bi neko drugi mogao da dobije deo tog privilegovanog statusa kada je reč o Kini stradanje tri kineska novinara 7. maja 1999. godine, zajedno s našim građanima i našim vojnicima. Znači, ništa drugo ne bi mogao bilo ko od nas ili bilo ko od onih koji su protiv nas da uradi ono što Vučić može i sme. I to je ono što je važno razumeti, ali i priznati. To je ekzaktna činjenica. Da je on svojim ličnim stavovima i ličnošću došao do tačke da on balansira i velemajsorski vodi šahovske poteze, ali koji nisu hladni i statični, već su i potezi u kojima postoji puno ljudskih elemenata, puno neskrivenog poštovanja, nešto što druga strana prepoznaje kao jednu ljudsku crtu, pa se često koriste reči "bratski", "prijateljski", a ne samo "saveznički". To je veoma čudna priča. Jer, recimo, Švajcarska neutralnost ili nesvrstavanje Jugoslavije u vreme Tita bile su hladne činjenice koje su delovale zaista samo kao šahovski potezi i ništa više od toga. Kod Vučića imamo ljudske elemente, lična obećanja, osmehe koji nisu lažni. Neka univerzalna pravda i neka bolja budućnost koja mora da obuhvati sve zemlje sveta da bi bila istinska. To sve uvodi na scenu i postavlja Aleksandar Vučić lično, naravno u ime naše zemlje, ali on sa svim svojim veštinama. Bez njega i načina na koji on prilazi, dogovara, razgovara, organizuje, predviđa, planira... mi ne bismo imali ništa od toga što je on lično uspeo. Ovo je njegov lični uspeh, kao De Golovi lični uspesi ili Čerčilovi lični uspesi, kao lični uspesi Putina u prvoj fazi njegove vlasti, sve dok protivnici nisu naoštrili koplja protiv njega. Znači, to je nešto što je zaista fenomen, politički fenomen - naglasio je Dragoslav Bokan.

Foto: Printskrin/B92 TV Dragoslav Bokan

Potom je nastavio u istom tonu.

- Nakon odlaska Viktora Orbana sa velike političke scene, to se još mnogo više vidi. Jer zahvaljujući Vučiću će i Robert Fico ostati na pozicijama na kojima je, jer će imati nekoga sa kim može zajedno da sprovodi takvu politiku, inače bi bio potpuno usamljen i ne bi izdržao. Tako da pad Orbana nije imao tako katastrofalne posledice koje bi sigurno imao da nemamo Aleksandra Vučića i onoga što on uspeva da uradi u nemogućim okolnostima. To vam je kao kad neko u produžecima na košarkaškoj ili fudbalskoj utakmici postigne pobedonosni gol ili koš. Ili kada neko na malom prostoru uspe da predribla protivnika i ne dopusti da mu se oduzme lopta onda kada svi već vide loptu na onoj drugoj strani. Sada vidimo da je i Peter Mađar rekao da će nastaviti da neguje dobre odnose sa Srbijom. To je deo te veštine. Vučić ne izdaje prijatelja Viktora Orbana, a istovremeno ne zatvara vrata pred mogućnostima razgovora, dogovora i saradnje s Orbanovim naslednikom na mestu premijera - napomenuo je Bokan.

Foto: Printskrin/TV Pink

On se osvrnuo i na napade na Srpsku pravoslavnu crkvu od strane blokadera, ali i na činjenicu da se više od pola miliona ljudi poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice.

- I mi imamo naš "pojas i put". Samo što je naš put svetosavski, a pojas je Bogorodičin. Tako da, na neki neobičan način i mi možemo da koristimo taj kineski izraz o putu u budućnost. Očigledno je da ti površinski slojevi naših međusobnih razmiraca, političkih nerazumevanja, ipak mogu da ostanu po strani i time da nam daju nadu za budućnost. Omogućavaju nam da zamislimo da će jednoga dana u Srbiji ljudi biti braća i da neće biti razgoroopađeni neprijatelji koji ništa ne veruju drugom Srbinu. To je nada za budućnost i, sa druge strane, ono o čemu ja razmišljam sve vreme, a to je da je dolaskom Pojasa Presvete Bogorodice nešto nagovešteno. Da li je nagovešteno nešto fantastično, neki neočekivani dobici za naš narod i našu državu ili nešto opasno, neko veliko iskušenje kroz koje ćemo proći, ja to ne znam, ali da je nešto veliko nagovešteno, to je sigurno. Jer, ništa nije slučajno, sem onog što je kao namerno. Ono što je, kao, namerno, to je ljudska volja koja traje koliko i plaha prolećna kiša. A ono što je Božja volja ili Božje dopuštenje, to su golgotske scene i etape kroz koje moramo da prođemo, jer nema vaskrsenja bez raspeća - rekao je Bokan.

Foto: MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF) Govoreći o onima koji napadaju pravoslavlje i SPC, Bokan je primetio da "postoji onaj naivni, katastrofalno naivni i često pogrešno romantični deo naših protivnika, koji liče na neprijatelja, a u stvari su samo protivnici i pod nekom hipnozom i pritiscima najrazličitijih vrsta koji su slomili njihovu moć razumevanja položaja Srbije i podrške srpskoj državi".

- Ta grupa, tih naivno romantičnih ljudi, time sebe označava na mapi kao buduće saradnike i braću i prijatelje sa nama koji branimo državu i koji razumemo kroz kakva iskušenja prolazimo. Oni koji nisu u tom redu, a bez obzira da li pripadaju našoj strani ili, uslovno rečeno, protivničkoj, to je neka druga vrsta ljudi. Zato što, znate, hodočašće i hadžiluk se upravo realizuju kroz čekanje, strpljenje, dugačko putovanje, kroz avanturu sa rizikom, kroz neku žrtvu. Kao kada se molimo za naše preminule, mi palimo sveću voštanicu koja ispred nas gori kao neka mala žrtva koju mi posvećujemo Bogu na način koji ima veze i sa starozavetnim pristupom, ali ovde je ta mala žrtva i ta voštanica unutrašnja. Znači svako do onih ljudi koji satima stoje ispred hrama Svetog Save i čekaju da dođu do Pojasa Presvete Bogorodice razume da tih pet sekundi celivanja Pojasa nije suština priče, nego to strpljivo čekanje, bez guranja, bez preticanja, sa svešću da svako ko koristi prečicu kao da time unapred eliminiše smisao svog hodočašća. Oni koji su prošli te redove i zbog svog autoriteta prišli Bogorodičinom Pojasu bez čekanja i učešća u tom živom zidu koji je opkolio, zagrlio i zaštitio hram Svetog Save i čitav smisao naše istorije, oni koji su išli prečicom ništa nisu uradili. Oni nisu dobili ništa time što su išli preko reda i time izgubili čitavu blagodat. Oni koji su ostali, koji su strpljivo čekali trenutak da priđu Bogorodičinom Pojasu, a među njima je bilo i dece, bilo je slepih ljudi, invalida, ljudi na štakama, oni su iskoristili priliku da pokažu pred Bogom, pred svojim savremenicima, pred precima i potomcima, da u njima ima nečega od onoga što je naš narod sačuvao od vremena svetog Save do danas - zaključio je Bokan.

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