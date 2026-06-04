Fudbal

CEO REGION U ŠOKU! Reprezentativac Srbije oblači dres hrvatskog kluba

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04. 06. 2026. u 08:39

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NA pomolu neobičan transfer!

ЦЕО РЕГИОН У ШОКУ! Репрезентативац Србије облачи дрес хрватског клуба

BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako pišu poljski mediji – Rijeka želi da dovede reprezentativca Srbije. Reč je o Veljku Iliću, koji je prošlog leta stigao u Viđev Lođ iz TSC-a, ali nije uspeo da se izbori za mesto prvog čuvara mreže ekipe.

Damir Skomrlj / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Mačiej Kikolski je mahom branio za tim u kom još nastupa i Osman Bukari, što znači da bi Ilić mogao da pronađe novu sredinu.

Hrvatska se pominje kao realna opcija, ali videćemo kako Ilić gleda na to, ali s obzirom na godine, i na to da je kroz karijeru maltene svuda branio i bio prva opcija, verovatno mu nedostaju utakmice.

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Poljaci su ga platili 500.000 evra, a Ilić je trenutno sa reprezentacijom Srbije, i videćemo hoće li debitovati protiv Meksika na prijateljskom meču.

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