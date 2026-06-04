CEO REGION U ŠOKU! Reprezentativac Srbije oblači dres hrvatskog kluba

NA pomolu neobičan transfer!

BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako pišu poljski mediji – Rijeka želi da dovede reprezentativca Srbije. Reč je o Veljku Iliću, koji je prošlog leta stigao u Viđev Lođ iz TSC-a, ali nije uspeo da se izbori za mesto prvog čuvara mreže ekipe.

Mačiej Kikolski je mahom branio za tim u kom još nastupa i Osman Bukari, što znači da bi Ilić mogao da pronađe novu sredinu.

Hrvatska se pominje kao realna opcija, ali videćemo kako Ilić gleda na to, ali s obzirom na godine, i na to da je kroz karijeru maltene svuda branio i bio prva opcija, verovatno mu nedostaju utakmice.

Poljaci su ga platili 500.000 evra, a Ilić je trenutno sa reprezentacijom Srbije, i videćemo hoće li debitovati protiv Meksika na prijateljskom meču.