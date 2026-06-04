KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
PRIJATELjSKI MEČEVI
14.00 Kambodža - Butan UG 3+ (sa 1.67 na 1.50)
15.00 Lesoto - Kenija 2 (sa 2.00 na 1.75)
18.00 Ekvatorijalna Gvineja - Burundi X (sa 4.50 na 3.25)
AFC Azijski kup kvalifikacije
18.00 Liban - Jemen 1 (sa 2.30 na 1.85)
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