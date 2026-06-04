TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

В.М.

04. 06. 2026. u 07:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

PHILL MAGAKOE / AFP / Profimedia

PRIJATELjSKI MEČEVI

14.00 Kambodža - Butan UG 3+ (sa 1.67 na 1.50)

15.00 Lesoto - Kenija 2 (sa 2.00 na 1.75)

18.00 Ekvatorijalna Gvineja - Burundi X (sa 4.50 na 3.25)

AFC Azijski kup kvalifikacije

18.00 Liban - Jemen 1 (sa 2.30 na 1.85)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Ostali sportovi

0 12

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.

02. 06. 2026. u 20:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa

EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa