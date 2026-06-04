KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

GOVOREĆI o međunarodnom položaju Srbije, Dragoslav Bokan je u razgovoru za „Novosti“ na upečatljiv i gotovo literaran način oslikao politički portret predsednika Aleksandra Vučića, istovremeno se osvrćući na dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i reke vernika koje su mu se poklonile, Bokan je govorio i o duhovnoj snazi naroda, veri kao temelju nacionalnog identiteta i nadi koja, uprkos svim iskušenjima, i dalje živi među građanima Srbije.