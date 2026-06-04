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OVAJ DETALJ NIKO NIJE ZNAO! Edin Avdić je bio zet poznatog glumca iz "Igre sudbine"

Новости онлине

04. 06. 2026. u 06:39

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VEST da je Edin Avdić preminuo juče u Beogradu rastužila je ceo Balkan.

ОВАЈ ДЕТАЉ НИКО НИЈЕ ЗНАО! Един Авдић је био зет познатог глумца из Игре судбине

FOTO: Printskrin/YouTube/X&Os CHAT

Radi se o jednom od najboljih sportskih komentatora, ne samo današnjice već koji se uopšte pojavio na ovim prostorima. 

Inače, malo se znalo o životu Edina Avdića, a sada je isplivala informacija da je poznati sportski komentator bio zet poznatog glumca Amara Mešića, koga naša publika gleda u seriji "Igra sudbine".

- Eh moj zete… Ko bi rekao da će nam kafa pre dve nedelje biti zadnja. Čuvaću Isaka i uspomenu na tebe. Hvala ti što si našoj porodici uneo radost. Bila je čast poznavati te i hvaliti se kako si sestrin muž, Edin enciklopedija… Rahmet ti duši, dragi Edine - napisao je glumac na društvenim mrežama. 

Ammar Mešić je srpski televizijski, pozorišni i filmski glumac, rođen 10. decembra 1991. godine u Prijepolju. Svoju glumačku diplomu stekao je na Fakultetu umetnosti u Nišu. Široj javnosti u regionu postao je prepoznatljiv po ulozi Strahinje Bunčića u popularnoj hit seriji „Igra sudbine“, u kojoj je glumio nekoliko godina.

Pored domaćih projekata, Mešić je privukao veliku pažnju medija kao jedini glumac sa ovih prostora koji se pojavio u kultnoj HBO seriji „Igra prestola“ (Game of Thrones), gde je tumačio manju ulogu u petoj sezoni tokom snimanja u Dubrovniku
 

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