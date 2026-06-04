HAOS U TIRANI! Albanci izgubili, ali to nije najgore što im se desilo

Prijateljska utakmica između Albanije i Izraela u Tirani završena je pobedom gostiju od 1:0, ali je rezultat bio u senci tenzija koje su izbile nakon jedinog gola na utakmici.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Izrael je obezbedio pobedu u drugom poluvremenu, kada je Oskar Gluh postigao gol za tesnu pobedu svog tima. Ali njegovo slavlje je odmah izazvalo reakciju domaćeg tima.

Nakon gola, Gluh je pokazao na grb Izraela, a istovremeno je gestikulirao prema albanskim igračima, pokušavajući da smiri situaciju. Međutim, njegov potez nije dobro dočekan kod lokalnih fudbalera, pa su se tenzije na terenu veoma brzo rasplamsale.

Najburnija reakcija bio je Elseid Hisaj, koji se uputio ka izraelskom veznom igraču, a ubrzo su mu se pridružili Mirlind Daku i Julijan Šehu. Albanski reprezentativci su smatrali proslavu provokativnom i odlučili su da reaguju. Incident pogledajte OVDE.

Situacija je pretila da preraste u ozbiljniji sukob, ali je intervencijom igrača oba tima i službenih lica sprečen veći incident. Nakon što su se strasti smirile, utakmica je privedena kraju, a Izrael je pobedom napustio Tiranu.

Posle utakmice, neki albanski navijači podržali su reakciju svojih reprezentativaca, ocenjujući njihov potez kao dokaz karaktera i prkosa. „Nećete ovde provocirati“, poruka je koja se proširila među albanskim navijačima posle utakmice.

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