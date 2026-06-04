Svet

UHVAĆEN MOMENAT KADA DRON UDARA U ZGRADU: Pogledajte snimak stravične eksplozije u Kuvajtu, još se ne zna ko je kriv (VIDEO)

В. Н.

04. 06. 2026. u 08:40

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IRAN je juče napao Kuvajt, pri čemu je jedna osoba poginula, oštećen je aerodrom, a desetine ljudi je povređeno, dok je američka vojska izvela udare u blizini Ormuskog moreuza.

УХВАЋЕН МОМЕНАТ КАДА ДРОН УДАРА У ЗГРАДУ: Погледајте снимак стравичне експлозије у Кувајту, још се не зна ко је крив (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/ كونا KUNA

Napadi na Kuvajt i u moreuzu poslednji su u nizu događaja koji stavljaju na probu krhko primirje između SAD, Izraela i Irana.

Cene nafte porasle su za gotovo dva odsto, dok je moreuz i dalje uglavnom zatvoren više od tri meseca od početka rata.

Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da nije gađao kuvajtski aerodrom i za nastalu štetu okrivljuje američke presretačke rakete koje su promašile svoje ciljeve, prenose iranski državni mediji.

Američka vojska odbacila je te tvrdnje, navodeći da su iranski dronovi namerno gađali aerodrom.

Kuvajtska uprava za civilno vazduhoplovstvo objavila je snimak za koji tvrdi da prikazuje trenutak kada je iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu, piše Skaj njuz.

Iran i Sjedinjene Američke Države međusobno se optužuju za napade izvedene u sredu na teritoriji Kuvajta, u kojima su povređene desetine ljudi.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo opisala je napad kao "brutalan" i navela da je prouzrokovao "gubitak ljudskih života, teške povrede i veliku materijalnu štetu".

(Kurir)

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