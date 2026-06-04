"SRBIJA JAČA NEGO IKAD" Sagovornici "Novosti" : Vučićeva politika "vizionarska", napadi na SPC i državu neće zaustaviti razvoj zemlje

KOMENTARIŠUĆI jačanje međunarodne pozicije Srbije i sve veće prisustvo naše zemlje na globalnoj političkoj i ekonomskoj sceni, kao i nedavne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i tradicionalne srpske vrednosti, naši sagovornici saglasni su da takvi pritisci ne mogu da ugroze stabilnost države i da Srbija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, ima snagu da odgovori na sve izazove.

Foto: Instagram/avucic

Srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor ekonomskih nauka Zorana Mihajlović kazala je za "Novosti" da je spoljna politika predsednika Aleksandra Vučića "vizionarska", a da rezultati koje je sa svakog puta doneo "govore koliko je plodonosan za svoju zemlju i njene građane u čijem interesu svakodnevno radi".

- Predsednik Vučić godinama gradi odnose sa svim zemljama - od Kine, Indije, Azerbejdžana, do Rusije, EU i SAD, dakle s mnogim državama koje su politički i ekonomski veoma jake i uticajne. Naš geopolitički rejting je izuzetno visok jer imamo dobre odnose i sa zemljama koje imaju resurse, poput Rusije i SAD, ali i sa zemljama predvodnicama visokih tehnologija kao što je Kina. A znamo da su danas dva najmoćnija pola SAD i Kina - rekla je Mihajlović.

Foto: Tingshu Wang (POOL)

Ona je podsetila da je predsednik Vučić već devet puta bio u Kini i da je sa Kinom izgradio izuzetne odnose.

- Pored dobrih ekonomskih odnosa i dugogodišnje saradnje s Kinom u oblasti infrastrukture - od ulaganja u autoputeve, brze saobraćajnice i pruge, do dolaska kompanija kao što su Ziđin u RTB Bor i HBIS u Smederevo - danas imamo i novih 945 miliona evra investicija u nove tehnologije i robotiku. A uz nesumnjivo izuzetne ekonomske rezultate, jednako važni su i politička podrška i ukupni politički odnosi. Narodna republika Kina je iskren partner i prijatelj Srbije, što se pokazalo i ranije, kad je bilo potrebno reagovati u međunarodnim institucijama, kao i danas. Popularnost našeg predsednika u Kini odražava i poštovanje koje on uživa i među građanima Srbije. Kineski i srpski narod su prijateljski narodi - navela je Mihajlović.

Foto: Tanjug Zorana Mihajlović

U isto vreme, kako je izjavila, podrška koja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država jasno pokazuje da su i SAD partner i prijatelj Srbije.

- Srbija je, takođe, zemlja u kojoj je Donald Tramp veoma popularan, i u kome naš narod prepoznaje nekog ko razume značaj vođenja snažne nacionalne politike, poput našeg predsednika. Najava otpočinjanja strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja snažan signal za dalje jačanje bilateralnih odnosa, kao i najavu investicionog buma sa američke strane, odnosno novih ulaganja u oblasti energetike i ekonomije. Srbija je jedna od malobrojnih zemalja koja je zaključila energetski sporazum sa SAD i verujem da ćemo ostvariti dobru saradnju ne samo u pogledu infrastrukturnih investicija, već i u projektima kao što su reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3, razvoj nuklearne energije i ulaganja u obnovljive izvore energije - saopštila je Mihajlović.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Dodala je da je sve to moguće jer Srbija danas više nije država kakva je bila pre 2012. godine.

- Danas imamo najvišu prosečnu platu u regionu, koja iznosi 1036 evra i veća je nego u Crnoj Gori, BiH i drugim zemljama regiona, zatim najnižu stopu inflacije i jedan od najnižih nivoa javnog duga. Zato je Srbija s pravom prepoznata među svetskim liderima i u najvažnijim svetskim medijima kao zemlja napretka i razvoja, zemlja koja ima jasnu viziju budućnosti - istakla je Mihajlović.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Komentarišući nedavne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, naša sagovornica ističe da ih vidi kao deo šireg pritiska na državne institucije i tradicionalne vrednosti u Srbiji.

- Već gotovo dve godine naša zemlja se nalazi na udaru blokadera plaćenih i organizovanih da na ulici sruše državu i vlast. Ovo je pre svega pitanje rušenja Srbije i njeno rasparčavanje - napad na sve naše vrednosti i na one institucije koje uživaju najveće poverenje naroda u Srbiji, a to su institucija predsednika, Srpska pravoslavna crkva i vojska - rekla je Mihajlović.

D. Milovanović

Ona je dodala da je SPC vekovima, kroz istoriju, čuvala i čuva srpski narod i da zato smeta blokaderima.

- Napadi na crkvu, patrijarha i narod koji im veruje imaju za cilj da se oslabi duhovna vertikala našeg naroda. Narod koji veruje u svoju državu i crkvu je nepobediv, i to je ono što im smeta. Iskreno, ja sam ponosna na svakog čoveka koji je stao ispred Hrama Svetog Save da se pomoli Časnom pojasu, dok nas sa druge strane nazivaju primitivcima, zatucanima i svakojakim imenima… Onim što su radili - od gaženja srpske zastave i povraćanja po njoj, do satanističkih obreda u Studentskom kulturnom centru i dalje - oni žele da sruše Srbiju. Njima je potrebna Srbija bez vere, Srbija koju mogu da podele: nezavisno Kosovo, Vojvodina kao samostalna država, a Srbe daa proglase genocidnim narodom. Ali od toga nema ništa. Samo iznova pokazuju da ih narod ne zanima, već isključivo sopstveni interesi – zaključila je Zorana.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Livija Pavićević, izjavila je da Ministarstvo podržava sve inicijative koje doprinose ekonomskom napretku, većoj zaposlenosti, jačanju međunarodne saradnje i stvaranju uslova za kvalitetniji život građana Srbije, na čemu predsednik Aleksandar Vučić, kako je navela, godinama kontinuirano radi, zahvaljujući čemu je Srbija danas sve snažnija i stabilnija država.

Upravo zbog, kako je dodala, sve većih uspeha države i državnog rukovodstva u svetu, većina građana Srbije je u poslednje vreme izložena političkim pritiscima od strane malog broja blokadera koji žele da polarizuju društvo i Srbiju. Otuda, kako je ocenila, ne iznenađuju ni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu i omalovažavanje vernika mnogi doživljavaju ne samo kao napad na jednu versku instituciju, već i kao udar na nacionalni i kulturni identitet srpskog naroda - kazala je državna sekretarka.

Foto: privatna arhiva Livija Pavićević

Pavićević je dodala da je SPC kroz istoriju bila čuvar duhovnosti, tradicije, jezika i kulturnog nasleđa, zbog čega pokušaji njenog diskreditovanja izazivaju snažne reakcije u javnosti.

- Kada se verske svetinje, običaji i ljudi koji ih poštuju izlažu podsmehu ili političkim obračunima, stvara se utisak da meta nisu samo pojedinci ili institucija, već vrednosti sa kojima se identifikuje veliki broj građana. Upravo zato mnogi smatraju da tendenciozni napadi na SPC predstavljaju i napad na nacionalni identitet, istorijsko nasleđe i pravo naroda da čuva svoju tradiciju - istakla je Pavićević.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Ona je poručila da "političke razlike ne smeju da budu izgovor za osporavanje duhovnih i kulturnih temelja jednog naroda i da društvo koje poštuje sebe mora da štiti pravo svojih građana da neguju veru, tradiciju i identitet bez straha od etiketiranja, vređanja ili političke instrumentalizacije".

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju, Aleksandar Jerković, rekao je da je "Srbija ojačala svoju međunarodnu poziciju".

– To se vidi kroz odnose predsednika Vučića sa svetskim liderima, kroz posetu Kini i poštovanje koje je tamo ukazano Srbiji, kroz odnose sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, ali i kroz sve vidljivije prisustvo naše države u svetskim medijima i na važnim međunarodnim skupovima. Međutim, upravo kada Srbija postaje uspešnija, vidljivija i samostalnija, pritisci postaju jači. To vidimo kroz napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, zatim kroz antisrpske narative u Crnoj Gori, kao i na Kosovu i Metohiji - rekao je Jerković.

Foto: privatna arhiva Aleksandar Jerković

On je kao primer naveo da je njegovoj organizaciji "OKO" onemogućeno da posmatra izbore na Kosovu i Metohiji isključivo zbog njihovog identiteta i činjenice da poštuju ustavni naziv ove južne srpske pokrajine, te je ocenio da je odgovor na takve pritiske jačanje institucija, transparentnosti i demokratskih procesa.

- Ako kažemo da je svaki glas važan, onda mora postojati i nezavisan nadzor. Ako smo sigurni u svoj put, ne sme da bude straha od posmatrača. Uveren sam da naše državno rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Vučićem, ima snagu, kapacitet i odlučnost da odgovori na ove izazove i da dosledno zaštiti one koji na terenu brane istinu, zakonitost i izbornu volju građana. Srbija danas, predvođena takvim rukovodstvom, pokazuje stabilnost i sposobnost da se nosi sa svim pritiscima – rekao je Jerković za "Novosti".

Politički analitičar Milana Vuković nadovezala se na analize naših sagovornika, ocenivši da smo prethodnih dana i nedelja svedoci "neverovatnog geopolitičkog uticaja naše zemlje koji se iz dana u dan, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, ubrzano širi".

- Dok ga sa jedne strane odlikuje lično Si Đinping, s druge Donald Tramp deli njegov intervju na svojim društvenim mrežama, a svetski mediji citiraju, predsednik Vučić nastavlja svoju neprekidnu borbu u političkoj transformaciji naše zemlje kao uvaženi i ravnopravni partner najvećim svetskim silama. Međunarodni ugled koji naša zemlja doživljava u poslednjem periodu, a na koji smo mi, kao građani, veoma ponosni, smeta jedino grupi ekstremista i blokadera čije destruktivno ponašanje i autošovinizam ovih dana doživljava svoju kulminaciju vređanjem patrijarha i svih vernika SPC - kazala je Vuković za "Novosti".

Foto: privatna arhiva Milana Vuković

Ona je istakla da se preko pola miliona vernika do sada poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice i da "to pokazuje da je naš narod jedinstveniji nego ikada".

- Jedinstven u veri, jedinstven u borbi za očuvanje naših nacionalnih vrednosti, ali i odbrani politike koja nam omogućava preko potreban mir, stabilnost i kontinuirani napredak. I zato ćemo istrajati. - zaključila je Vuković.

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