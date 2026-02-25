NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
20.00 Al Najma - Al Nasr 2&|1+&3+ (1.50)
21.00 Real Madrid - Benfika 1&2-6 (1.90)
Ukupna kvota: 4.56
Al Nasr je u naletu, pobeda ga vodi na prvo mesto i verujemo da će je ostvariti u ubedljivom stilu.
PSŽ i Monako su odigrali veoma zanimljiv prvi meč, Parižani su slavili 3:2, Monako je pokazao da može da se nosi sa akutelnim prvakom Evrope koji nije u prepoznaljivoj formi i tipujemo novu goleadu u njihovoj režiji.
Real je kvalitetniji od Benfike, Vinisijus će biti posebno motivisan, publika će vršiti pritisak na sudiju i to sve bi trebalo rezultovati rutinskim trijumfom Madriđana koji imaju i gol prednost pred ovaj revanš, tako ga gosti moraju napasti u jednom trenutku utakmice.
