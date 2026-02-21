"NERAZURI" U APULJI VIDAJU EVROPSKE RANE: "Đalorosi" konačno rešili problem neefikasnosti što je donelo i beg iz opasne zone

LIDER Serije A Inter ove subote gostuje ekipi Lećea na stadionu „Via del Mare”, tražeći iskupljenje nakon neočekivanog šamara u Ligi šampiona.

Iako su „Nerazuri” apsolutni favoriti za Skudeto sa šest uzastopnih pobeda u prvenstvu, poraz od Bode Glimta (3:1) u Norveškoj uneo je nemir u redove tima Kristijana Kivua. Bio je to surov susret sa subarktičkim uslovima i veštačkom travom koji je prekinuo njihov niz od sedam vezanih pobeda u svim takmičenjima.

Uprkos evropskom posrtanju, Inter u domaćem šampionatu deluje neuništivo, sa sedam bodova prednosti u odnosu na gradskog rivala Milan. Posebno je slatka bila nedavna pobeda u „Derbiju Italije” protiv Juventusa, gde je Pjotr Zjelinski golom u 90. minutu potvrdio dominaciju milanskog tima. Inter je dobio 12 od poslednjih 13 ligaških mečeva, a na gostovanjima ima impresivan niz od osam uzastopnih trijumfa, što im daje veliku dozu samopouzdanja pred put na jug.

Situacija u taboru najvećeg rivala, Juventusa, dodatno olakšava put Intera ka tituli, a tamo je glavna tema i dalje status Dušana Vlahovića. Dok Inter sigurno korača ka tituli, Vlahović vodi trku sa vremenom da se spremi za finiš sezone, a njegovi zastupnici navodno daju prioritet pregovorima sa Barselonom, mada Juventus i dalje ne odustaje od ideje o produžetku saradnje sa svojim najboljim strelcem.

No, vratimo se Interu i Lečeu. Što se tiče sastava "nerazura" za subotnji meč, Kivu se suočava sa ozbiljnim problemima u napadačkoj liniji. Kapiten Lautaro Martinez je zadobio povredu lista, što otvara prostor za Markusa Tirama ili mladog Anž-Joana Bonija da zaigraju pored Frančeska Pia Espozita.

Dodatni hendikep predstavlja neigranje suspendovanih vezista Nikola Barele i Hakana Čalhanoglua, kao i povreda Denzela Dumfrisa, što će primorati trenera na značajne rotacije u startnoj postavi.

Domaći Leče u ovaj duel ulazi sa mnogo više optimizma nego pre nekoliko nedelja. Ekipa Euzebija Di Frančeska je konačno izašla iz opasne zone vezanim pobedama nad Kaljarijem i Udinezeom. Sada zauzimaju 17. poziciju sa 24 boda, tri više od zone ispadanja. Vezisti Ramadani i Gandelman su u odličnoj formi, a povratak Lameka Bande nakon suspenzije donosi preko potrebnu brzinu u napadu „đalorosa”.

Ipak, tradicija je apsolutno na strani gostiju iz Milana. Leče nije pobedio Inter u poslednjih devet međusobnih susreta, a na svom terenu nisu postigli gol protiv „nerazura” skoro četiri godine. Problem sa realizacijom koji ih je mučio veći deo sezone čini se da je rešen u poslednja dva kola, ali će defanzivni blok predvođen Gasparom i Galom biti na najtežem mogućem ispitu protiv napadačke mašinerije iz Lombardije.

Kivu će morati pažljivo da balansira između Serije A i predstojećeg revanša sa Bode Glimtom na San Siru. Pjotr Zjelinski će juriti svoj jubilarni 50. gol u Seriji A, čime bi se izjednačio sa Arkadijušom Milikom kao najefikasniji Poljak u istoriji italijanskog prvenstva. Njegovo iskustvo i kreativnost biće ključni u odsustvu Čalhanoglua kako bi se probio bedem domaćina koji će se verovatno braniti sa svih jedanaest igrača.

Za Leće bi čak i bod iz ovog meča bio ravan pobedi, s obzirom na to da su kod kuće ove sezone slavili samo tri puta u 13 utakmica. Di Frančesko će verovatno pokušati da iskoristi eventualni umor i psihološki pad Intera nakon napornog puta u Norvešku, nadajući se da bi njegovi napadači Čedira ili Štulić mogli da iskoriste neku od retkih prilika koje će im se ukazati iz kontranapada.

Očekuje se da Inter, uprkos svim nedaćama i izostancima, ipak rutinski odradi posao na jugu Italije. Njihov kvalitet i širina rostera su daleko iznad mogućnosti Lečea, a imperativ pobede radi očuvanja mira u kući pred evropski revanš biće dodatni motiv.

Navijači se nadaju da će se serija pobeda nastaviti i da će se prednost u odnosu na Milan i ostale pratioce dodatno uvećati.

