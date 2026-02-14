Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

14. 02. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Subota

15.30 B. Leverkuzen - S. Pauli 1 (1.52)

18.30 Štutgart - Keln 1 (1.50)
21.00 Real M. - R. Sosijedad 1 (1.40)
Ukupna kvota: 3.19

