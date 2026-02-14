Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

В.М.

14. 02. 2026. u 07:00

U sjajnom ritmu dočekujemo vikend!

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Subota

15.30 Ajntraht Frankfurt - Borusija Menhegladbah |1+&2+ (1.47)

15.30 Verder Bremen - Bajern Minhen 2&|1+&||1+ (1.68)
20.45 Inter Milan - Juventus 1X&2+ (1.65)

Ukupna kvota: 4.02

Ajntraht i Menhengladbah su napadački timovi koji igraju na gol više i zato očekujemo dosta pogodaka na njihovom duelu.

Bajern je daleko bolji tim od Verdera koji je pri dnu tabele, verujemo u rutinski trijumf bavarske mašinerije.

Dueli Intera i Juvea su veoma zanimljivi poslednjih godina, tako je bilo i na početku sezone kada je "stara dama" slavila rezultatom 4:3, a danas blagu prednost dajemo razigranom domaćinu koji juri titulu, igra pred svojim navijačima i nalazi se u zavidnoj formi.

