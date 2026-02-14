JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu
U sjajnom ritmu dočekujemo vikend!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Subota
15.30 Ajntraht Frankfurt - Borusija Menhegladbah |1+&2+ (1.47)
20.45 Inter Milan - Juventus 1X&2+ (1.65)
Ukupna kvota: 4.02
Ajntraht i Menhengladbah su napadački timovi koji igraju na gol više i zato očekujemo dosta pogodaka na njihovom duelu.
Bajern je daleko bolji tim od Verdera koji je pri dnu tabele, verujemo u rutinski trijumf bavarske mašinerije.
Dueli Intera i Juvea su veoma zanimljivi poslednjih godina, tako je bilo i na početku sezone kada je "stara dama" slavila rezultatom 4:3, a danas blagu prednost dajemo razigranom domaćinu koji juri titulu, igra pred svojim navijačima i nalazi se u zavidnoj formi.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
13. 02. 2026. u 09:00
TENIS JE ZATEČEN: Novak Đoković digao ruke!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena.
11. 02. 2026. u 16:13
DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!
Luka Dončić, superzvezda Los Anđeles Lejkersa, slovenački reprezentativac i veliki navijač Crvene zvezde, postao je deo investitorske grupe koja planira da oformi evropski NBA klub.
11. 02. 2026. u 16:10
ĐOKOVIĆ U ŠOKU KADA JE SAZNAO KOLIKO U HRVATSKOJ IMA RODBINE: "Nisam to znao!"
Najnovije vesti čiji je glavni junak Novak Đoković - stižu iz Hrvatske.
10. 02. 2026. u 17:01
Komentari (0)