NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

13. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

18.00 Galatasaraj - Ejupspor 1&|1+&2+ (1.34)

19.30 Santa Klara - Benfika 2 (1.50)
20.30 Dortmund - Majnc 1&2-5 (2.00)

Ukupna kvota: 4.02

Danas smo odlučili da verujemo favoritima, odabrali smo po jedan fiks iz tri različite lige, uz neke smo dodali golove kako bi pojačali kvotu i nadamo se pogotku kojim bi uhvatili zalet pred vikend za koji će ponuda biti daleko bolja.

