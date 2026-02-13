NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
18.00 Galatasaraj - Ejupspor 1&|1+&2+ (1.34)
20.30 Dortmund - Majnc 1&2-5 (2.00)
Ukupna kvota: 4.02
Danas smo odlučili da verujemo favoritima, odabrali smo po jedan fiks iz tri različite lige, uz neke smo dodali golove kako bi pojačali kvotu i nadamo se pogotku kojim bi uhvatili zalet pred vikend za koji će ponuda biti daleko bolja.
