NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

STAN za keš - to je do nedavno bio dominantan način kupovine nekretnina u Srbiji. Međutim, ova praksa se menja i sve više građana pazari na kredit. Kupovina uz pomoć stambenih pozajmica prošle godine dostigla je najviši nivo od 2018. godine, a stručnjaci smatraju da je na to uticala stabilizacija kamatnih stopa, rast plata i zaposlenosti, ali i visoke cene stanova.