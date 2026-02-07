RUSIJA IZVELA NAJMASOVNIJI NAPAD NA UKRAJINU: Lavov u plamenu, Poljska hitno podigla avione, napetost na vrhuncu (FOTO)

Rusijaj e u ranim jutarnjim satima 7. februara izvela masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine, što je odmah izazvalo nestanke električne energije u većini regiona, saopštio je ukrajinski državni operater elektroenergetske mreže Ukrenergo.

Napadi širom zemlje

Napadi su prijavljeni širom zemlje, uključujući i zapad Ukrajine.

The attack targeted energy infrastructure nationwide, causing emergency power outages in most regions. Explosions were reported in cities including Kyiv, Kharkiv, Lviv, Vinnytsia, and Kropivnytskyi. pic.twitter.com/EBXK5dUAvK — Real News (@DrNeculai) February 7, 2026

Rano ujutru, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo je aktivnost dronova oko 5:30 sati po lokalnom vremenu, a bespilotne letelice su primećene u Lavovskoj oblasti, u blizini grada Hodoriva.

🇺🇦🇷🇺 Ukraine’s energy infrastructure comes under missile attacks:



◾12 Kalibrs hit Burshtyn Thermal Power Plant in Ivano-Frankivsk Oblast

◾ 4 Kalibrs struck Zakhidnoukrainska 750 kV substation in Lviv Oblast

◾ 2 Zircons impacted Vinnytska 750 kV substation in Vinnytsia Oblast… https://t.co/ZF7F4IHlUF pic.twitter.com/mRmKC1ygBB — Defence Index (@Defence_Index) February 7, 2026

Eksplozije u Ivano-Frankovskoj oblasti

Ubrzo potom čule su se eksplozije u Burštinu, u Ivano-Frankovskoj oblasti, javio je Suspilne pozivajući se na lokalne dopisnike.

⚡️Russia launches mass attack on Ukraine, triggers emergency power outages.



Russia attacked Ukraine's energy infrastructure in the early hours of Feb. 7, triggering emergency power outages across the country, Ukraine's state grid operator Ukrenergo said. https://t.co/nZgYeKv6Qc — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 7, 2026

Upozorenje na novu pretnju

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki upozorio je na "novu pretnju" za region, navodeći da su rakete primećene u blizini susedne Ternopoljske oblasti.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je takođe saopštilo da su rakete bile usmerene ka Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti.

🚨🇺🇦 Massive Overnight Russian Strike on Ukraine



During the night, Russia launched a large-scale attack using hundreds of Shahed drones, Kalibr cruise missiles, and missiles from Tu strategic bombers.



⚡️ The main targets were energy and critical infrastructure, with western… pic.twitter.com/a1BTlZ7Jpo — The Battlefield (@TTheBattlefield) February 7, 2026

Nestanci struje i u drugim regionima

Hitni nestanci struje proglašeni su i u Kijevskoj, Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, prema navodima kompanije DTEK.

Podignuta borbena gotovost Poljske i NATO zbog ruskih udara na Ukrajinu

Operativna komanda Oružanih snaga Poljske saopštila je da su poljski i NATO borbeni avioni, kao i avioni za rano upozoravanje, podignuti iz baza u istočnoj Evropi, dok su kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarsko izviđanje širom Poljske stavljeni u najviši stepen pripravnosti.

The Operational Command of the Polish Armed Forces reports that Polish and NATO fighter jets and early-warning aircraft have been scrambled from bases in Eastern Europe, while ground-based air defense systems and radar reconnaissance have been raised to their highest state of… pic.twitter.com/naE5JAg4n9 — OSINTdefender (@sentdefender) February 7, 2026

Mere su preduzete zbog aktivnosti ruske avijacije dugog dometa, koja trenutno izvodi udare na teritoriji Ukrajine, piše "OSINTdefender" na mreži Iks.

(Kurir/Kyiv Independen)