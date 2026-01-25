LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.