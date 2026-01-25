LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
14.00 Atletiko Madrid - Majorka 1 (1.32)
19.00 Benfika - Estrela 1 (1.13)
Ukupna kvota: 2.16
Ponovo verujemo favoritima, po jednog smo probrali iz Španije, Turske i Portugalije, svima igraju na domaćim terenima i očekujemo da ostvare rutinske pobede.
