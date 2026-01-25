Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

25. 01. 2026. u 08:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Profimedia

Nedelja

14.00 Atletiko Madrid - Majorka 1 (1.32)

18.00 Fenerbahče - Goztepe 1 (1.45)
19.00 Benfika - Estrela 1 (1.13)

Ukupna kvota: 2.16

Ponovo verujemo favoritima, po jednog smo probrali iz Španije, Turske i Portugalije, svima igraju na domaćim terenima i očekujemo da ostvare rutinske pobede.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DECENIJAMA ĆUTAO: Čola otkrio šta je Arkan tražio od njega - Samo jedno pitanje mi je postavljeno

DECENIJAMA ĆUTAO: Čola otkrio šta je Arkan tražio od njega - "Samo jedno pitanje mi je postavljeno"